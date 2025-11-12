中共揚言「全球抓捕」沈伯洋 邱垂正：典型跨國鎮壓、分化台灣社會
中共官媒《央視》日前發布一則長達7分鐘的紀錄片「起底」民進黨立委沈伯洋，更揚言將發布全球通緝令，引起國內高度關注。對此，陸委會主委邱垂正今天（12日）赴立法院備詢受訪表示，這是典型的跨國鎮壓，藉此達到恐嚇、分化台灣社會的目的，他呼籲朝野結，展現台灣反鎮壓、反併吞、反侵略的堅定決心。邱垂正也呼籲國人赴陸旅遊時，應審慎評估個人安全，避免進行非必要的旅行。
陸委會主委邱垂正今天赴立院備詢，並在會前受訪時表示，這是典型的跨國鎮壓，中共針對長期為台灣發聲的沈伯洋立案調查，並不是針對個人，而是對全體台灣人民的集體脅迫，中共企圖透過跨境鎮壓達到恐嚇、分化台灣社會的目的。
邱垂正強調，面對這種打壓，全國朝野團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，提升國家的韌性。他呼籲全民共同譴責中共的跨境鎮壓行為，展現台灣反鎮壓、反併吞、反侵略的堅定決心。
邱垂正指出，對於遭到中共精準打擊的個案，國人應該主動給予支持與保護，確保他們的權益不受侵害。他強調，「中共對台灣沒有管轄權，我們一定會全力保護每一位國人的安全，請大家放心。中共的法律對台灣一點拘束力都沒有。」
邱垂正表示，身處其他國家的台灣國人可以放心，特別是在自由民主、尊重人權的國家，政治犯是不會被引渡的。
邱垂正也呼籲國人在前往中國、香港與澳門時，應審慎評估個人安全，避免進行非必要的旅行。他強調，在中國懲罰性對待台灣國軍、公務人員、政務官與國會議員的情況下，台灣社會應全力支持與保護這些人，維護他們的權益。
邱垂正最後指出，中共對台灣的恫嚇與分化若無法得逞，會讓台灣更加團結、更具韌性。他表示，這是國際間跨境鎮壓很好的案例，陸委會將努力說明台灣如何反擊中共對台跨境鎮壓，「我們一起努力。」
