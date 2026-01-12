中共擴大「台獨頑固份子」名單 梁文傑：目前尚無具體效果

陸委會主委梁文傑今日提到，中共擴大「台獨頑固份子」名單，目前尚無具體效果。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 中共近日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入所謂「台獨頑固份子」名單，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫凶」，相關作法引發關注。對此，陸委會副主委梁文傑今（12）日指出，中共最大目的是製造寒蟬效應，但目前看不到具體效果。

立法院內政委員會今日排審《反滲透法》部分條文修正。民進黨立法委員蘇巧慧質詢時指出，中國國台辦上週再度擴大「台獨頑固份子」清單，納入更多人員，詢問陸委會對中方此舉動機的看法。

梁文傑回應表示，中方此舉最大的目的，在於製造台灣內部的寒蟬效應。他說，中國會將對象進行類型化處理，過去多以政治人物為主，近期則擴大到部會首長，並新增司法人員這一類型。

他進一步說明，中方特別在意的是司法人員是否偵辦國安案件，但並非所有承辦國安案件的檢察官都會被列名，而是針對其中特定、被中方高度關注的案件，目前觀察到的情況大致如此。

針對實際效果，梁文傑表示，目前尚看不到具體效果，但必須指出，中國動用國家力量，公開宣布對特定個人進行制裁或追溯，對當事人在心理層面上難免會造成一定負擔，而這正是中方希望達成的效果。

蘇巧慧則指出，所謂「台獨頑固份子」名單，已被用作恐嚇台灣人民的工具，如今甚至擴及司法人員，且這已是第二度將我國司法人員列名。她表示，司法人員本身應會秉公辦案，不致心生畏懼，但中國勢力持續向司法體系延伸，是否會產生其他影響，值得社會高度關注。

蘇巧慧強調，從法治層面來看，台灣社會應防範中國各種勢力的滲透與介入，並呼籲國人正視中方將司法人員列入相關名單一事，審慎看待其可能帶來的影響。

