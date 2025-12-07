中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸

國際中心／游舒婷報導

近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布報導，分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也點出共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。

華爾街撰文分析，若共軍武力侵台，可能會發生的三階段攻勢。（圖／翻攝自共軍東部戰區微博）

報導指出，中國若選擇武力犯台，行動將可能分為三大階段：

第一階段：大規模飛彈攻擊

中國將以「聯合火力突擊」對台灣進行密集轟炸，目標包括防空系統、空軍基地、彈藥庫、指揮中心、沿岸火砲及戰機跑道。數百枚飛彈將同時落在台灣數百處關鍵設施上，企圖癱瘓台灣防禦能力、削弱台空軍戰力，並以武力姿態嚇阻美軍介入。

第二階段：跨海與登陸

在火力壓制後，解放軍艦隊將開始渡過台灣海峽。兩棲裝甲車將直接由船艦滑入海中，以隊形高速向灘頭推進。解放軍可能利用軍演作掩護，迅速集結大批軍隊與裝備，以求在短時間內於北部或南部海岸建立登陸據點。滾裝民用船艦也將被動員用作運輸工具，補足中國有限的兩棲艦隊載運量。

第三階段：突破灘頭、攻向台北

一旦成功建立灘頭陣地，中國將開始輸入大量後續兵力與裝備，向台北推進。港口與機場成為關鍵目標，因為只要中國奪取主要港口，就可利用民用貨輪海量輸送坦克、補給與部隊，使戰力呈倍數成長。最終戰事可能進入台北市區，演變成傷亡慘重的現代化城市巷戰。

不過報導中也強調，戰爭遠不止於此，除了三階段主攻勢外，中國還可能採取其他混合戰手段，包括奪取台灣外島以取得戰略前哨、海上封鎖台灣，讓補給跟貿易中斷；切斷海底網路纜線讓台灣陷入資訊癱瘓；大規模網路攻擊癱瘓政府與軍事系統。

不過，《華爾街日報》同時指出，即使中國具備龐大的軍力，侵台仍可能面臨多重障礙，其中三項最具挑戰性：

地形複雜

台灣從北到南被山脈縱向貫穿，山區藏有隧道與軍事基地。解放軍若登陸後向台北推進，勢必得面對多條河川、山脈與城市密集防線，台灣軍人可利用高地與掩蔽位置進行阻擊，使中國部隊更難突進。

海灘不利登陸

台灣西部海灘多狹窄，後方緊鄰城市、農田或山區，不利大規模部隊集結與突破，中國可選擇的登陸點並不多，而能與港口與機場結合的地點更是稀少。根據《華爾街日報》中的圖示顯示，被共軍視為「可能入侵的海岸線」是桃園地區的一處海岸線，鄰近桃園機場和台北港。

台灣海峽

台灣海峽全年海象惡劣，包括颱風、亂流、強風、濃霧，都可能讓渡海行動危險重重。若再加上台灣飛彈、水雷與美軍可能介入，解放軍跨海風險將更高。

