中共攻台3個時間點！林佳龍：若中共內部出問題 不排除對台鋌而走險

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）2025年度報告點出3個共軍可能侵台的時間點。外交部長林佳龍今（20）日在立法院受訪表示，如果中共內部出現問題，不排除對台鋌而走險。

國軍實施火砲射擊戰備演訓。（圖／國防部）

林佳龍指出，中共善於用訂定時間表的方式，一方面建軍備戰，一方面對外發動認知作戰，企圖形成壓迫式外交，達到優勢地位，台灣當然要做好因應中共犯台的自我防衛，結合友邦一起因應。

林佳龍說，「不恃敵之不來，恃我有以待之」，中共內部問題也非常嚴重，中共會不會透過「三個八十年」發動民族主義鋌而走險，對於任何可能情形，我方都要做好因應準備，維持台海和平的穩定。台灣要做好自我防衛，結合友邦一起因應，希望能維持台海和平穩定。

根據美國評估報告指出，中國國家主席習近平指示人民解放軍必須在2027年具備「成功入侵台灣的能力」，但美方評估這未必是入侵日期。報告指出，北京預計在2035年完成軍事現代化目標，並「完成通往台灣的高速鐵路」，因此2035年被認為是中國入侵台灣的潛在時間點之一。

第三個間點是2049年，當年是中華人民共和國建國100周年，習近平將實現社會主義現代化強國，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的日期，美方評估似乎與「建國100周年前統一台灣」有關。

