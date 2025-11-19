中共攻台3時間點曝！美國會：2027只是準備

▲美國華府智庫「華盛頓戰爭研究所」（Institute for the Study of War）最近公布一份115頁的報告，針對中國當局可能4階段實施「不靠作戰統治台灣」的戰略實施兵棋推演。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台海危機已是中美競爭的關鍵，美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（US-China Economic and Security Review Commission）18日發布2025年度報告，指出中國可能進攻台灣的三個關鍵時間點，中國建軍100週年的2027年是目標年，並非發動戰爭的時間點，2035、2049才是潛在的攻台時間點。

「美中經濟暨安全檢討委員會」報告中探討各路分析師基於美國情報評估的2027、2035、2049年三個時間點，但北京從未公開併吞台灣的具體期限，中國國家主席習近平此前與前美國總統拜登會面時，也否認2027、2035攻台的說法。但報告也提到，習近平兩度表明台灣問題不應代代相傳，這也被認為是要在有生之年解決台灣問題。

報告提到，美國情報單位評估，習近平指示解放軍在2027年前具備攻台能力，但並不表示當年就會動武，2027年是具有象徵意義的解放軍建軍100週年，習希望實現「機械化、資訊化與智能化」的現代化軍事目標。

美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）解釋，習近平是說2027年要「做好準備」，而不是發動戰爭，中國更傾向以非武力方式取得勝利，但從其言行可看出，意圖相當明顯。

至於第二個潛在時間點2035年，北京已經提出要實現國防、軍隊現代化，並在同一年完成連結中國與台灣的高速鐵路，但台灣政府早已明確拒絕該計畫，因此分析認為要讓這項構想成真，前提是中國「完全掌控台灣」。

