中共政治局會議：2026年以更高標準全面從嚴治黨

（中央社台北25日電）中共中央政治局今天召開會議，研究部署2026年黨風廉政建設和反腐敗工作，由中共總書記習近平主持。會議稱，2026年將以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨；堅定不移推進反腐敗鬥爭，「一步不停歇、半步不退讓」。

央視新聞報導，中共中央政治局25日召開會議，聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署2026年黨風廉政建設和反腐敗工作。習近平主持會議。

會議稱，2026年各級紀檢監察機關要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，為「十五五」（第十五個五年規劃，2026至2030年）時期經濟社會發展提供堅強保障。

會議並稱，要圍繞實現「十五五」時期目標任務做深做實政治監督，推動黨員幹部樹立和踐行正確政績觀。鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，推進作風建設常態化長效化，持續深化群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，用更多可感可及的成果贏得群眾信任。

會議還稱，把權力關進制度籠子，強化監督執紀問責，切實增強制度執行力。堅定不移推進反腐敗鬥爭，一步不停歇、半步不退讓，深化標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，不斷增強治理腐敗綜合效能。持續加強紀檢監察工作規範化法治化正規化建設，著力鍛造紀檢監察鐵軍。

報導指出，此前，習近平主持召開中央政治局常委會會議，聽取中央紀委國家監委2025年工作情況和20屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議準備情況彙報。會議同意明年1月12日至14日召開20屆中紀委第五次全體會議。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1141225