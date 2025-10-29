中共政治追訴 劍指沈伯洋們

大陸重慶公安局對民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。民進黨立院黨團二十九日譴責中共把手伸進台灣進行跨境鎮壓，嚴重踐踏人權。（中央社）

記者王超群∕台北報導

民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶市公安局以涉嫌分裂國家罪立案偵查。陸委會主委邱垂正指出，中共藉所謂「懲獨二十二條」進行政治追訴，可進行「缺席審判」，其真正目標是台灣所有守護國家、熱愛民主的人。

邱垂正表示，沈伯洋是保護台灣、守護中華民國的公民與立委；中共卻以「分裂國家」為由對其追訴，顯示大陸並非法治文明國家。他強調，若以此邏輯，未來所有支持台灣、維護國家安全的人民都可能成為打擊對象，中共的終極目標正是台灣的「沈伯洋們」。

邱垂正指出，中共在去年六月公布「懲獨二十二條」，規定可對不接受其政治方案者進行「缺席審判」，此舉嚴重威脅台灣人民自由與安全。他認為，中共的作法只會讓兩岸關係更加疏離，無助和平與互信。

根據重慶公安局二十八日發布的通報，指沈伯洋涉嫌成立「黑熊學院」等組織從事「台獨」活動，依《中華人民共和國刑法》及相關懲治意見立案偵查，將依法追究刑事責任。

邱垂正強調，台灣是一個民主法治社會，政府將全力保障國人安全與言論自由，呼籲國際社會共同關注中共對台政治打壓的擴張行動。