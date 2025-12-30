中共散布俯瞰台北101影像 國防部：共軍認知作戰 破壞信任國軍

中共對台軍演，中國大陸媒體散播台北市景照片，宣稱由共軍無人機拍攝、俯瞰台北101。國防部情報參謀次長室次長謝日升中將今天表示，昨天中共無人機都在24浬以外，很明顯是中共認知作戰，企圖破壞民眾對國軍的信任。另外，網傳國防部長顧立雄休假，國防部發言人孫立方也直言「匪夷所思」，並說明顧立雄全程參與、指導中共軍演應對過程。

中共對台軍演 國防部說明應處作為（1） 中共在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，國防 部隨即成立應變中心啟動備戰操演，30日傍晚舉行臨 時記者會說明國軍應處作為，由政辦室主任孫立方 （圖）主持。 中央社記者吳家昇攝 114年12月30日

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。國防部傍晚舉行臨時記者會，媒體關切，社群媒體Threads有網友以「國防部長休假，由交通部長暫代」字眼發文。



國防部政務辦公室主任、發言人孫立方中將直言「匪夷所思」，強調國防部長顧立雄昨天一早就進入國防部，從中共宣布軍演到軍演動態掌握，以及國防部採取應對措施、後續各級部隊採取立即備戰操演等過程，顧立雄都全程參與並提出工作指導。



孫立方特別提到，中共今天在實彈射擊之前，顧立雄也在JOCC聯合作戰指揮中心全程掌握狀況，也對國軍應處表達肯定。



至於F16V戰機鎖定中共空警500預警機畫面被網友質疑是P圖，謝日升中將表示，畫面呈現空軍實際執行任務的成果，沒有必要去做任何P圖。孫立方則強調，「我們所有發布的監控圖片，都是真的，從來沒有P圖過」。

中共解放軍東部戰區在臉書China Military Bugle發布影片，宣稱由共軍無人機拍攝、俯瞰台北101。（圖取自China Military Bugle Facebook）

此外，中國大陸媒體今天散播台北市景照片，宣稱由共軍無人機拍攝、俯瞰台北101。謝日升則指出，昨天中共無人機都在24浬以外，所以該消息與事實有所出入，很明顯的是認知作戰。



謝日升強調，中共大型軍演除了恫嚇目的外，也是要以認知作戰、錯假訊息影響民心士氣，破壞你我之間的信任，企圖讓台灣人民不相信國軍與政府。過去6次大型軍演，國軍從來沒有退讓過，希望民眾相信國軍守土有責。



政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將也在簡報說明，網傳海警環台巡查、封鎖台灣多個港口，以及共軍逼近僅剩9浬等都是假訊息，國防部已透過多元管道向民眾澄清說明，並向友盟國家傳達堅守民主信念。



朱蕙芳少將表示，根據統計自29日中共展開針對性軍演期間，爭議訊息總數有46則，包括抨擊政策6則，詆毀國軍訊息2則，疑美論4則，演習武統則有34則，國軍以查證、溯源、澄清以及反制等方式應處。



孫立方中將表示，這次中共針對性軍演，跟近3年軍演期間的錯假訊息相比，就數量上看並沒有特別高，就品質上，端上檯面、具有訊息水準，「坦白說也不多」。