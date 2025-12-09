中共散布台荷交流資訊 荷蘭專家：藉此警告歐洲國家

（中央社記者吳柏緯布魯塞爾9日專電）中共匈牙利僑社主導的網站近日傳播「台灣軍情局與荷蘭相關單位情蒐合作」的訊息，在荷蘭引起關注。荷蘭的中國問題專家直言，這種手段毫無疑問來自中國，刻意以此方式警告荷蘭與其他歐洲國家，不要與台灣合作。

網路流傳軍情局官員5月赴荷蘭與當地官員交流相關訊息，軍情局日前發布新聞稿表示，內容失真、與事實不符。國安局長蔡明彥說，已啟動網路溯源，最早傳布散播相關訊息的是一個一次性帳號，正在比對傳散手法和背後目的，了解是否有刻意操作。

這起事件在荷蘭國內也引發關注，荷蘭主流大報之一「民眾報」（De Volkskrant）報導引述荷蘭的中國問題專家何森璱（Sense Hofstede）分析，這些資訊的來源毫無疑問是中國。

何森璱認為，北京方面透過這樣的操作，想要一舉達成多個目的，除了「回敬」安世半導體（Nexperia）事件、荷蘭情報與安全總局（AIVD）與荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）的積極態度外，也試圖警告所有歐洲國家，「當你們加強與台北安全合作時，北京正在監視你們。當然，台灣本身也一直是目標」。

荷蘭政府今年9月以國家經濟安全構成風險等理由，宣布將接管由中國企業全資控股的安世半導體。隨後中荷兩國因為這起事件針鋒相對，全球供應鏈危機也因此升級。截至目前，相關的爭端仍未解決。

據民眾報報導，荷蘭萊登大學亞洲研究中心（Leiden Asia Center）的研究員卡默林（Susanne Kamerling）表示，這起行動結合了「抹黑與反情報」，「這些資料發布的時機很特別，很像是中國反擊荷蘭的一系列措施之一」。

她認為，這起事件屬於政治施壓。

據報導，荷蘭情報與安全總局對此事件目前僅回應「已經知道這篇文章」；荷蘭政府是否將對中國的挑釁採取外交反應還不清楚。在海牙的中國大使館則未對相關提問回應。（編輯：陳慧萍）1141209