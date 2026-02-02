中共整合軍事演訓宣傳頻密化 學者：侵蝕台灣心防

（中央社記者吳書緯台北2日電）中共去年底對台發動軍演，國防院學者陳穎萱分析，中共將軍事演訓和輿論操作高度整合，透過頻密化的宣傳，將可能侵蝕台灣社會心理防線，而解放軍東部戰區融媒體中心，逐漸成為對台認知作戰的核心引擎，將軍事行動轉化為心理攻勢。

國防部智庫、國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所政策分析員陳穎萱近日以「近期解放軍對台軍事宣傳的趨勢」為題，撰寫專文刊登於最新一期國防院「國防安全雙週報」。

陳穎萱指出，中共對台軍事演訓和輿論操作自2025年下半年出現明顯的分眾化與頻密化趨勢，無論是去年底對台軍演或是今年初國軍F-16墜海的輿論操作，中共每逢演習透過大量假訊息和資訊操弄，讓台灣民眾也被視覺和資訊轟炸，達到打擊台灣民眾信心的目的。

陳穎萱分析，中共對台宣傳反覆強化三項核心訊息，第一為聲稱解放軍已具備對台實施全面封控和精確打擊的能力；第二為聲稱台灣軍事難以和中共抗衡，即使外國介入也無法改變局勢；第三為近期強調解放台灣並非政治選項，而是中共歷史責任與正當使命。

至於對台灣的影響，陳穎萱表示，中共軍事宣傳頻密化，不斷強調台灣無力抗衡或外援無效的論調，都可能侵蝕台灣社會的信心與防衛意志，甚至造成部分台灣民眾可能在心理層面提前接受失敗主義，進而削弱對國防投資和集體防衛的支持，而部分媒體轉載相關資訊時，可能成為中共認知戰的一部分。

針對未來趨勢，陳穎萱分析，中共對台演訓與軍事宣傳將持續配合，並朝常態化發展，即便沒有新的演訓活動，仍可使用既有素材重複包裝，長期而言可能對台灣社會部分群體在心理層面接受「選項受限」的前提，進而影響對增加國防預算、民主國家盟友合作馳援及危機應對政策的支持度，實質壓縮台灣政府在安全決策上的空間。

陳穎萱指出，東部戰區融媒體中心功能的顯著升級，顯示中共有意將戰區層級打造為對台軍事敘事的前線，而非僅由中央媒體統一發聲，將有助於訊息產製速度，可以提升輿論的即時性和效率，且能切割受眾層次，包含對台灣內部、國際受眾等，使台灣難以在輿論應對上以單一敘事回應，也提高認知作戰的隱蔽性和長期效果，持續滲入台灣的日常輿論和心理安全環境。（編輯：蘇龍麒）1150202