中共新一波清洗? 傳空軍司令「置留約談」期間猝死 政治局委員也「蒸發」

中共高層近日動盪加劇，中央政治局委員、前新疆書記馬興瑞再度缺席 12 月 10 至 11 日的中央經濟工作會議，引發外界強烈關注。他已在半個月內第二次未出現在重要公開場合，相關傳聞持續升溫。 圖:翻攝自X帳號@cskun1989

[Newtalk新聞] 中共高層近日動盪加劇，中央政治局委員、前新疆書記馬興瑞再度缺席 12 月 10 至 11 日的中央經濟工作會議，引發外界強烈關注。他已在半個月內第二次未出現在重要公開場合，相關傳聞持續升溫。

據《大紀元時報》報導，中央經濟工作會議由習近平與七名政治局常委出席，但在央視公布的畫面中，應依筆劃排序列於第一位的馬興瑞並未露面，最先出現的是王毅。這種異常排位被視為強烈訊號。早在 11 月底的政治局集體學習，他便未出現在畫面中，外界認為其「出事」傳聞已逐漸成形。

廣告 廣告

馬興瑞今年 7 月卸任新疆書記後，官方稱其「另有任命」，但至今未公布新職。66 歲的馬興瑞出身航太軍工系，歷任中國航太科技集團總經理、太空總署長、深圳市委書記、廣東省長等職，於 2021 年接任新疆書記並在二十大進入政治局。他長期掌握軍工與地方資源，使外界更加關注其突然沉寂的原因。

中央經濟工作會議由習近平與七名政治局常委出席，但在央視公布的畫面中，應依筆劃排序列於第一位的馬興瑞並未露面，最先出現的是王毅。 圖:翻攝自X帳號@cskun1989

近期海外多名時評人士與 X 平台帳號連續爆料，指馬興瑞與妻子榮麗於 11 月中旬被中紀委帶走，甚至被關押於安徽黃山的高幹留置中心。最新說法指，馬興瑞被倒查出軍事裝備相關腐敗，並由習近平下令隔離審查。雖無官方證實，但消息多方向疊加，使傳聞甚囂塵上。

觀察人士指出，馬興瑞可能涉入三 3 大領域。其一為廣東時期的深鐵入股萬科案，該交易近年因萬科財務危機導致深鐵巨虧，多次傳出與馬家族有關，使舊案可能遭重新追查。其二為其軍工背景下的軍備腐敗問題，若被倒查，可能牽連同樣出身航太五院的現任重慶市委書記袁家軍。其三則是新疆任內掌控的大量建設資金，一些海外爆料甚至指向巨額資金流向，但相關指控皆未獲官方正面回應。

中央經濟工作會議。 圖:翻攝自X帳號@cskun1989

更引發外界關注的，是新疆官場近期的密集震盪。自中央巡視組於 10 月中旬離開新疆後，馬興瑞舊部接連落馬，多名高層官員被查或傳出猝死，包括新疆政法委副書記、新疆政協副主席、兵團紀委書記及烏魯木齊市要職官員。接連事件被視為「清洗」正在加速。

與此同時，主管中紀委的政治局常委李希在中央經濟工作會議正常亮相，顯示目前他未受相關傳聞波及。外界曾猜測深鐵萬科案可能牽動廣東幹部體系，但從表面動向看，李希似乎仍維持穩固位置。

解放軍方則傳出另一則震撼消息。X 帳號 @liujunning 爆料稱，空軍司令常丁求上將在「置留約談」期間突發心梗身亡。雖尚無官方證實，但網路議論認為，常丁求在今年 7 月仍正常出席公開活動，卻在四中全會後突然消失，令軍中大規模內部整肅的傳聞更加激烈。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新創「C5」繞過「G7」? 美媒曝川普棄歐 NSS「核心五國」被揭露 白宮否認

歐盟用俄資產援烏遇重大阻力! 這「核心國」被警告 再阻攔下場就跟「他」一樣