中共施壓日本堅不向人民幣下跪！胡采蘋點出「2關鍵」：台灣沒有這種決心與覺悟

[Newtalk新聞] 日相高市早苗「台灣有事」言論，觸動中國敏感帶，中國近日更頻頻施壓日本。對此，財經網紅胡采蘋發文指出，為什麼日本始終保持實力，不用在人民幣面前下跪？「那恐怕是因為他們堅持品質與實力，他們認為品質做好就會有客戶，而我們的社會就沒有這種決心與覺悟。」

胡采蘋透過臉書粉專回憶，當年陸客來台是馬英九總統的政策，此前陸客為零，2008年開放時僅33萬人來台，第二年就逼近百萬，2015年來到高峰，全年418萬人。直到蔡英文上台，520致詞本來獲得好評，一天之內急轉直下，兩岸關係急凍，李大維回憶錄直指台灣有人從中作梗。

胡采蘋提到，陸客是世界各國遊客中，最容易受政治氣氛影響的群體，2016年前五個月還在馬英九總統任內，全年還有350萬陸客，之後2017、2018、2019都只有270萬人上下，幾近腰斬。旅遊業恨死蔡英文，無人不罵，直到新冠疫情爆發，陸客幾乎全斷，至今沒有恢復，今年前八個月僅43萬人。

胡采蘋認為，台灣對中國民眾最主要的吸引力，可能並不是台灣有多好玩，而是那個課本上的日月潭、阿里山。中國民眾想來台灣，是因為想來看看那個共產黨還沒有解放的小島、「還沒有收復的國土」、「還沒有回歸的同胞」，好奇心大過於對旅遊品質的要求。

她點出，台灣的國內旅遊，就在長年賺陸客錢、賺好奇心一次性消費的情況下，逐漸失去實力，近年來國旅品質之差、價格之貴，在疫情解封之後，國旅急轉直下，民眾根本不願再去。去墾丁不如去日本已經成為全民笑話，觀光局的統計可以明顯看出，民眾的「國旅」已經變成一日遊，大家不願再全家出遊住宿，因為旅遊品質實在不值得。

胡采蘋表示，這些天看到日本社會應對中共壓迫，實在深有所感，日本即使是在野黨，也不能忍受中國的外交欺壓，日本的官員公開檢討為何要依賴會對自己經濟威脅的國家；日本的漁民不用出口中國，也能把水產賣出兩倍價。日本這個靠品質取勝的國家，沒有人低聲下氣求中共，高市早苗的支持率竟然衝上七成。

「為什麼日本旅遊強而台灣國旅人人罵，為什麼日本漁民沒人罵政府，而是認為出口到中國讓人感到有點怕？為什麼全世界都想蓋晶圓廠，但日本就能比美國更快蓋成台積電熊本廠？為什麼日本始終保持實力，不用在人民幣面前下跪？」胡采蘋強調，那恐怕是因為他們堅持品質與實力，他們認為品質做好就會有客戶，而我們的社會就沒有這種決心與覺悟。

最後，胡采蘋強調，國旅就是一個最大的教訓，十幾年下來，我們究竟得到了怎樣的國旅。台灣社會真的要痛定思痛，好好想一想，我們要賺容易的錢，還是要累積能持久的財富，我們到底都是用一種怎樣的態度在過生活。

