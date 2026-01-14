中共施壓歐洲禁台灣政治人物入境 鍾佳濱反諷：難道進歐盟要先問北京？

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 英國衛報報導，據多名知情外交官和官員透露，中國官員向歐洲國家提出所謂「法律建議」，主張歐洲各國邊境法律要求禁止台灣政治人物入境，並被學者分析為以投資手段恐嚇小國。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（14）日回應指出，中共相關說法早已被國際社會看破手腳，其以「法律戰」包裝經貿威脅的操作，在邏輯與現實上都站不住腳。

立法院今日召開全院委員會，進行「總統彈劾案」公聽會，民進黨立院黨團針對輿情回應，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

鍾佳濱表示，過去中國對第三世界國家推動的「一帶一路」，已陸續被相關國家看出破綻，且多有跳票情形，委內瑞拉及其他國家皆成為受害者。他指出，歐盟國家其實也早已理解，中國在經濟上不過是「紙老虎」，自身內憂難解，是否真有餘力以國與國之間的貿易來威脅他國，外界自有判斷。

針對中國方面聲稱歐盟相關條約或法律可作為限制台灣政治人物入境的依據，鍾佳濱直言，該說法本身即存在根本問題。他指出，任何國家的國際關係都不可能由單邊決定，若依中共對該法律的解釋，只要北京主觀認定某人影響其與歐盟任一國家的關係，該人就會受到拘束，這樣的推論形同要求所有進出歐盟的人「先到北京申請申根簽證」，在邏輯上極為荒謬。

鍾佳濱進一步指出，中共試圖透過「法律戰」掩飾其經貿能力的衰退，也掩飾過去藉由經貿手段推動所謂「和平崛起」、甚至威脅世界的作法已遭國際社會識破。正因如此，中共不再敢以直接威脅方式行事，轉而以法律包裝其政治意圖。

不過，鍾佳濱強調，從台灣的角度來看，中共對相關法律的詮釋同樣「可笑」，不僅無法說服國際社會，反而再次暴露其政治操作的本質。

