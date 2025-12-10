中共施壓無效！日「傳奇飛官」續任台灣顧問 曝解放軍最大破綻

政治中心／程正邦報導

前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂（右）獲行政院聘為政務顧問。（圖／翻攝自國防安全研究院官網）

前日參謀總長辭台顧問？北京對日企施壓踢鐵板

今天（10日）傳出中國針對一位對區域安全影響深遠的日籍退役將領施壓，要他辭去台灣顧問遭拒。據《自由時報》報導，前日本統合幕僚長（相當於參謀總長）岩崎茂退役後，曾在一家於中國有業務佈局的日本企業擔任顧問。然而，北京當局卻直接向該公司施壓，要求岩崎茂必須辭去其在台灣行政院擔任的「無給職政務顧問」職務，否則將影響該企業在中國的市場。但行政院已證實岩崎茂並未屈服於壓力，將繼續為台灣政府提供長期建言。

岩崎茂在日本自衛隊內部擁有「傳奇飛官」的稱號，他的職業生涯充滿亮點。他不僅是第一個在空中拍攝到中國飛機的日本飛行員，更從基層空官一路晉升。據報導，他於1975年入隊，曾任第二航空軍團司令、航空幕僚長，並在2012年登頂自衛隊軍職最高位——統合幕僚長。

美國總統川普10月底的亞洲行，第二站來到日本與首相高市早苗第一次會面。專家直言，高市可能本來寄望這次會談的成功，會讓川普第一時間在中日爭端就為她發聲。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）

4000小時的黃金資歷：武器多寡不如士兵素養

岩崎茂的飛行時數高達驚人的四千小時，包括一千小時的F-104與一千五百小時的F-15戰鬥機飛行時間。前空軍飛官徐柏岳（鷹爸）在三立政論《新台派上線》指出，戰鬥機飛行員每個月的飛時極限約在二十小時上下，與民航機每月上百小時的飛時相比，戰鬥機的每一小時都極為紮實且充滿高強度訓練。這種資歷，加上岩崎茂退休後還曾被內閣聘為情報參事，顯示他對日本國家安全政策的深度掌握無人能及。

然而，這位頂尖將領曾公開表示，他真的認為共軍的戰力不強。民進黨卓冠廷新北市議員引用岩崎茂的分析，判斷一支軍隊的強大與否，不應只看武器裝備的數量（如飛機數、飛彈數），更關鍵的是「個別士兵的能力」。岩崎茂認為，中國士兵在「作戰武器的理解能力、熟練度跟判斷力」方面，遠遠落後於日本、台灣和美國的士兵。

中國軍機在遼寧艦起降。６日的共機以火控雷達鎖定日本戰機事件，讓本就緊繃的兩國關係，局勢更是急遽升溫。（圖／翻攝自X平台 @srbija_eu）

飛彈鎖定30分鐘？日機反竊參數揭中共愚蠢

岩崎茂的論點在近期一場中俄聯合巡航事件中得到了驗證。據《朝日新聞》爆料，在中俄轟炸機編隊直衝九州東南，展現所謂「核威懾」的威脅舉動中，一架共軍戰機曾開啟射控雷達鎖定日方戰機長達三十分鐘。徐柏岳分析，在民主國家，飛行員有嚴格的「接戰素養」和「自我節制」規範，不會輕易開啟射控雷達鎖定對方，以避免擦槍走火造成事端。

然而，中共此舉雖看似耀武揚威，實則破綻百出且極度愚蠢。日機配備的雷達預警接收器（RWR），在被鎖定的三十分鐘內，將敵方戰機雷達的掃描頻率、參數、波數等訊號全部完整記錄下來。徐柏岳直言：「三分鐘都足夠得到中國殲-15的鎖定雷達參數。」這些寶貴的參數將來可供日方或美方用於開發電子干擾莢艙，未來在戰場上能有效地將共軍的射控雷達訊號遮蔽或干擾掉，從而廢掉其導彈發射能力。

面對這種已達接戰臨界點的挑釁行為，日本飛行員的冷靜與忍耐，不僅成功避免了衝突，更將一次危機化為重大的情報蒐集戰果，充分體現了岩崎茂所強調的「人員素質」與「心理判斷力」的重要性。

中俄戰機罕見繞日本聯飛！疑對「台灣有事」施壓 俄羅斯Tu-95。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）

俄羅斯「穿小鞋」：老爺機Tu-95伴飛慢速耗油

此外，內行人士還從這次中俄聯合巡航的飛機編制中，看出俄羅斯給中國「穿小鞋」的跡象。據徐柏岳觀察，此次伴飛的俄方主力是老舊的圖-95（Tu-95 Bear）螺旋槳戰略轟炸機，該機型自1956年服役至今，是名符其實的「老爺機」。Tu-95 的巡航速度慢，大約只有0.7馬赫左右，而中方的主力轟炸機轟-6（Tu-16衍生型）和其戰鬥機護衛艦隊的最佳巡航速度約在0.9馬赫。

這導致中方的噴射戰機必須全程以極不經濟的「減速飛行」來遷就俄方老爺機，這不僅極度耗油，也讓伴飛的戰鬥機飛行員感到極為痛苦和不適。徐柏岳直言，這種派出一架「阿公級」慢速機來搭配中方編隊的舉動，就是俄羅斯對中國軍事合作上的一種「糊弄」與「老大哥」的姿態。

