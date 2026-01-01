即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

總統賴清德去（2025）年底宣布在8年內投入1.25兆元的國防特別預算，打造包含「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系，並示警北京當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標。針對解放軍是否有意在明年犯台，賴總統今（1）日發表元旦文告會後受訪時重申，他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」（the Four Pillars of Peace action plan），強化國防、經濟韌性、與民主國家並肩，只要中國願意正視中華民國存在的事實，在對等尊嚴的前提下，「我們很樂意跟中國交流合作」。





廣告 廣告

賴總統今日在總統府大禮堂內以「韌性之島，希望之光」為主題發表新年元旦文告，並於會後接受媒體聯訪。

記者提問，美國對中軍力報告、國際智庫在在提醒，中國以2027年做為侵略台灣的準備當成國家目標，明年就是2027年，請教總統怎麼看中國明年是否有攻台可能？

賴清德回應，他身為總統有三大使命，第一，讓國家更安全、經濟發展更好，也能把全國人民照顧地更周延；至於中國希望在2027年做好攻台準備、能否如期達到目標，賴總統則說，這是一回事，但就台灣而言，最重要的是如「孫子兵法」所云，「『勿恃敵之不來，恃吾有以待之』，我們必須做最壞的打算，也做最好的準備」。

賴清德強調，今年對台灣而言是非常關鍵的一年，他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」，一方面強化我國國防力量，不管是對外軍事採購或發展國防自主、建構「台灣之盾」（T-Dome）、發展無人機、無人艇、水下無人潛艇、機器人與無人載具等「不對稱戰力」，來提升我國的國防力量。

同時，他也允諾，政府持續強化國家的全社會防衛韌性，讓民眾除了平常可以因應天然災害，必要的時候以可以幫助自己、街坊鄰里其他的朋友。

第二根支柱，賴清德闡述，就是強化經濟韌性，我國經濟不但要好，而且還要有韌性，不能再像以往一樣，把雞蛋都放在同一個籃子，必須要立足台灣、布局全球、行銷全世界，不僅要支持國際級的科技產業，更要站在第一線，跟遭遇到困難的中小微型企業，幫助他們透過人工智慧（AI）等各項科技與必要手段，來提升他們的競爭力，也只有大型企業、中小微型企業都能夠發展，台灣的經濟韌性才有辦法建立。

第三根支柱，賴清德說，我國必須要跟民主陣營肩並肩站在一起，善盡台灣守護自己國家的責任，印太（區域）的每一個國家都在強化國防力量，也只有印太區域、世界民主陣營，每個國家都善盡自己責任，並且共同合作的時候，「我想區域的和平穩定才有辦法確保」。

因此，他要利用今天的機會再度重申「和平第四大支柱」，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民生活、民主自由生活方式的意願，對台能對等尊嚴，「我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共同發展」。







原文出處：快新聞／中共明年恐犯台？賴清德喊今年非常關鍵：須做最壞打算、最好準備

更多民視新聞報導

LIVE／賴清德發表新年談話「韌性之島，希望之光」 府內現場直擊

全文／新年元旦文告！賴總統曝四大國政目標 盼促朝野合作、速通過國防預算

2016後首次！鄭麗文以國民黨主席身分出席府前升旗 與韓國瑜嗨玩自拍

