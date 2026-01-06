中共昨出動15共機船艦 2空飄氣球在基隆、屏東外海

國防部發布台灣周邊海空域動態圖。國防部提供



國防部發布台海空域動態圖，自昨（1/5）日上午6時至今（1/6）日上午6時止，共偵獲8架次中共軍機，7艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動，並分別在基隆與屏東外海上空偵獲中共空飄氣球。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，7艘次中共軍艦持續在台海周邊活動，另偵獲8架次中共軍機，其中1架主戰機於中午時分進入西南部空域，另有1架直升機於昨日早上現蹤東南部空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

廣告 廣告

國防部另於基隆與屏東外海分別偵獲中共空飄氣球，昨日分別於晚上7時55分及8時40分，在基隆西北65浬及屏東西北130浬偵獲中共空飄氣球，高度皆為22000呎，2顆空飄氣球分別於晚上9時55分及9時消失。

更多太報報導

共軍將對台複製「斬首行動」？徐斯儉：國軍對各種狀況都有準備

中共昨出動12共機船艦 2空飄氣球在基隆、台中外海

美國退場助長中國綠色霸權 智庫示警：氣候外交成孤立台灣新手段