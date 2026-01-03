中共曝光住家、工作地點衛星照 沈伯洋反擊：威嚇台灣效果遞減

〔記者陳政宇／台北報導〕中國屢次鎖定攻訐民進黨立委沈伯洋，近日更在官媒及社群不斷散播，以衛星影像公開其居住及工作地點等資訊進行威嚇。對此，沈伯洋今(3日)強調，台灣人用Google Earth看得更清楚，但中方此類做法意在分化台灣社會，隨國人越來越理解後，中方的威嚇效果及邊際效益就會不斷遞減。

中國社群特定博主與官媒「今日海峽」近日發播訊息，宣稱要在2026年首日送給沈伯洋一份「大禮」，並附上其居住地與工作地點的衛星影像，強調藉此曝光「台獨」頑固分子哪裡逃。

對此，沈伯洋今受訪表示，針對中國發了衛星圖，標識錯誤住家和工作地點，此事其實早在今年1月1日發生時就有掌握。中國此前正在軍演，但在軍演上沒討到什麼便宜，所以可能想在軍演過後做一些能得分的項目；正是因為台灣有一堆應和中國論述的人，不管是擋國安法案或國防預算，這也是其唯一能夠得分的點。

沈伯洋說，1月1日中國博主發布的衛星圖，但這個人可能不知道，台灣人用Google Earth看得比他更清楚，中方還放在YouTube、觀察者網，甚至用虛假IP在PTT發文進一步操作，跟之前關西機場操作方式如出一轍。

「這就是中國想要分化台灣社會、威嚇台灣民眾的經典做法！」沈伯洋指出，很可惜的是，當台灣人民對這些事情越來越理解之後，就跟其軍演一樣，所達到的效果及邊際效益就會不斷降低。

