中共曝光沈伯洋住家、工作地衛星照 警政署：全面強化安全維護

民進黨立法委員沈伯洋再度成為中國鎖定的目標，中國官媒與社群網站近日公開散播他台北住處及工作地點的衛星影像，沈伯洋今（3）日回應，中共是因為軍演未獲成效，才轉而展開個人攻擊，且住家標示地點還是錯的，大酸「其實用Google Earth看得更清楚」。而中國此舉也引發國安部門高度關切，警政署表示，這已被視為恐嚇手法，將會強化沈伯洋的安全維護措施，確保其人身與居住地安全無虞。

中國近日透過官媒及社群平台，散播民進黨立法委員沈伯洋台北住居與辦公地點的衛星照片，還直接標註位置鄰近大安森林公園，相關貼文甚至標榜「給你一點大陸科技小小的震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃」，引發社會譁然。沈伯洋表示，這件事情其實早在1月1日就發生，當時就已經掌握，因為在1月1日之前中國正在軍演，不過軍演並未讓中國討到什麼便宜，所以很可能是想在軍演過後，做到一些他們能夠得分的項目。

廣告 廣告

中國官媒透過社群平台公布沈伯洋住處與工作地點。圖／翻攝自FB@今日海峽

沈伯洋還提到，就是因為台灣有一堆應和中國的人，不管是擋國安的法案還是國防預算，這些人在台灣不斷應和中國的論述，這是中國現在唯一能夠得分的點，沈伯洋認為，這也可能是為何中國在1月1日發布這個衛星圖的原因，不過他隨即酸嗆「但他可能不知道，台灣人其實用Google Earth看得比他還要更清楚」。

而面對中國此舉，警政署指出，這類行為已被國安部門視為恐嚇手法，將針對實際情勢與風險評估，全面強化對沈伯洋的安全維護措施，包括加強警力部署與住居處所防護。警政署強調，將確保沈伯洋人身及居住地安全無虞，並嚴正呼籲國人勿淪為「敵對勢力」在地協力者，違法行為將依法嚴辦。

台北／陳可親 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

中國2027侵台目標 賴清德舉《孫子兵法》：台灣要做最好準備

中共射火箭落點逼近台灣24浬鄰接區 國軍證實：最接近本島的一次！

中共軍演實彈射擊「落彈散布我國24浬線」 顧立雄坐鎮監控