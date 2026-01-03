中共曝光沈伯洋住家、工作地點衛星照 警政署：協力者一律嚴辦

民進黨立委沈伯洋。資料照。廖瑞祥攝



中國近日在官媒及社群以衛星影像，公開民進黨籍立委沈伯洋的居住及工作地點進行威嚇。對此，警政署3日嚴正呼籲國人，切勿成為敵對勢力的「在地協力者」，違法者，警方將依法查辦、從嚴究辦，絕不寬貸。

警政署表示，任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控，或其他足以危害沈委員人身安全、住居處所及社會秩序之行為，均屬違法者，警方將依法查辦、從嚴究辦，絕不寬貸。

警政署指出，為確保沈伯洋依法行使職權及其個人人身安全，警政署已責成相關警察機關，全面強化沈伯洋相關安全維護作為，並依實際情勢與風險評估，採取必要警力部署與防護措施，確保人身及住居處所安全無虞。

廣告 廣告

近日，中國媒體兩岸頭條公布沈伯洋相片、居住及工作地衛星影像，並向民眾徵求線索。沈伯洋3日直言，相關影像標示錯誤，且台灣民眾在Google Map都可以看到更清楚的衛星影像，中方此舉主要目的在於分化台灣社會，實際威嚇效果將隨社會理解程度提高而持續遞減。

更多太報報導

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂