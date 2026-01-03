中共曝沈伯洋住家衛星照恐嚇 吳思瑤：台灣應強化防禦「數位鎮壓」

〔記者陳政宇／台北報導〕中共官媒及社群近日惡意散播，有關民進黨立委沈伯洋居住與工作地的衛星影像。民進黨政策會執行長吳思瑤今(3日)直言，嚴正譴責中共踐踏人權、破壞法治，呼籲政府部門應維護國人自由與安全，強化「數位鎮壓」的防禦及懲治機制；而社群平台應善盡責任，勿淪中共工具。

中國社群特定博主與官媒「今日海峽」近日發播訊息，宣稱要在2026年首日送給沈伯洋一份「大禮」，並附上其居住地與工作地點的衛星影像，強調藉此曝光「台獨」頑固分子哪裡逃。

對此，吳思瑤表示，中共又來新招鎖定沈伯洋，從跨境鎮壓到數位鎮壓，中國官媒與社群惡意散播用沈伯洋在台居所與工作地。中國無權對台灣國會議員及任何人民進行跨境鎮壓，現改以「數位暴力」「人肉搜索」方式，公開異議者隱私資訊，進行脅迫威嚇並製造寒蟬效應，在極權中國習以為常的反人權手段，在任何自由民主國度絕不容許。

吳思瑤續指，中共長期縱容、指導官媒對台進行認知作戰與騷擾，如今更公開威脅個人人身安全，無助於兩岸關係，更加深台灣人民對中共政權的反感與不信任。

吳思瑤籲社群平台履行責任 點名藍白封殺決議

此外，吳思瑤呼籲，國安單位、陸委會、外交部、數發部及警政署應採取必要因應作為，保護人身安全不受任何形式的威脅，並強化「數位鎮壓」的防禦及懲治機制，並應將中國惡性訴諸國際社會，共同反制極權擴張。

吳思瑤也提醒，Meta等國際社群平台履行企業社會責任，維護網路秩序。針對此類由國家機器支持指揮，騷擾威脅個別人士的違法行徑，應立即撤除資訊並予以停權處置。「今天沈伯洋，明天任何人！民進黨團在立院所提決議，從譴責中共跨境鎮壓到擾台軍演，藍白還要持續封殺嗎？」

