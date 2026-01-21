中共最大間諜基地？英疑為首相訪中批准中國超級大使館 遭批可恥懦弱

編譯張渝萍／綜合報導

英國已確認批准中國可在倫敦市中心，將前皇家鑄幣廠擴建為新「超級大使館」，不但將成為中國在歐洲最大的大使館，也會是英國境內最大的外國使館。

英國政府原本去年就要決定該計畫是否要執行，但因爭議太大，引起激烈反彈，延宕至今才決定。當地居民、議員與在英的香港與中國民主運動人士憂心這個「超級大使館」會成為中國在歐洲最大情報蒐集地，用來長臂管轄、打壓海外異議人士。

保守黨影子社區事務大臣柯維立（James Cleverly）就批評政府批准超級大使館是「可恥的怯懦行為」；自由民主黨則表示，這是施凱爾（Keir Starmer）「至今為止犯下的最大錯誤」。

中國預計將駐英國大使館遷址，不但規模更大，位置更近市中心。（圖／記者重新製圖）

英批准「超級大使館」

綜合CNN、BBC、《紐約郵報》報導，英國在當地時間20日晚批准中國在倫敦市中心擴建新的「超級大使館」計畫。

該計畫允許中國將靠近倫敦塔的一處前皇家鑄幣廠大型基地，重新開發為單一、整合式的大使館園區。該設施一旦落成，將成為中國在歐洲最大的大使館，也會是英國境內最大的外國使館，會取代中國目前在倫敦其他地區較小的使館。

中國2018年以2.25億英鎊買下市中心知名古蹟倫敦塔附近的前皇家鑄幣廠，這個場館占地2萬平方公尺。

英國首相施凱爾打算月底訪中，疑似為此妥協，同意中國的「超級大使館」擴建計畫，也因此遭批怯懦。（圖／翻攝自X平台 @GLandeur）

而英國之所以在延宕多時後，選在此時拍板定案，疑似與首相施凱爾月底將訪中有關。報導指，部分英國與中國官員表示，施凱爾訪中計畫是否批准，與超級大使館興建案息息相關。若施凱爾成功訪中，將成為2018年以來首位訪中的英國領導人。

超級大使館爭議點有哪些？

其實英國政府早在去年9月9日就得要決定是否批准，但之後延至10月21日，原因是中國政府提供的場館平面圖，內含多間未說明用途的房間，讓英政府與外界認為有間諜與安全疑慮。

中國「超級大使館」計畫案的格局圖中，可見幾處未標明用途的房間。（圖／記者重新製圖）

然而，批准日期持續延後，直到本月20日才獲准，顯示外界對於超級大使館的安全隱憂相當憂心。上周六（17日）在英港人組織才在前皇家鑄幣廠舉行示威活動，大聲反對這個擴建案。

這個被外界俗稱為「超級使館」的選址，因場館規模大、市中心精華地點及潛在的安全威脅，多年來一直受到政治層面的審視。這個使館園區能讓中國在同一棟建築內安置數以千計的工作人員。

近期中共政府正打算將駐倫敦的使館遷至舊皇家鑄幣廠，規模史無前例大已引起異議人士抗議多次。（圖／翻攝自劉珈汶臉書）

先前流亡英國、遭港府通緝的香港民主運動者劉珈汶在接受三立新聞網訪問時也曾指出，英國政府對於中國跨境鎮壓的知識與資訊所知甚少，甚至可能根本不重視，如果中國超級大使館一案真的順利推動，像她一樣的異議人士可能會有風險，「像我們這些被針對的人很可能就會被鎖到那些房間裡面，之後會做什麼大家很容易猜想的。」

先前劉珈汶的鄰居曾收到印有她個資的信件，內容鼓勵鄰居舉報她或甚至將她帶到中國大使館，可以獲得大筆懸賞金，讓她感到驚恐。然而英國警方卻消極對待，甚至要她盡量不要參加集會活動。

示威者拿著「向中國低頭、就永遠抬不起頭（輸一輩子）」抗議英國政府在安全議題上妥協。（圖／翻攝自X平台 @GHRLondonNews）

英國政府說法

英國安全事務大臣賈維斯（Dan Jarvis）在國會中為此決定辯護，堅稱政府已對國家安全進行全面評估，「有些人選擇把頭埋進沙子裡，無視接觸的必要性；但本屆政府正以自信且務實的方式與中國接觸。」

不過，他也承認中國對西方安全構成威脅，包括「網路攻擊、外國干預與針對我們民主機構的間諜活動、對香港人的跨國鎮壓，以及中國對俄羅斯非法入侵烏克蘭的支持」。

即便了解中國境外打壓與間諜活動非常積極，賈維斯仍說：「但在政府各部門的專業官員對這座新使館可能涉及的所有風險進行詳細審查後，我可以確信英國的國家安全已獲得保障。」

批評者不買單

當然，這說法讓批評者不買帳。

美國共和黨籍眾議員、眾議院「中國共產黨問題特別委員會」主席穆倫納爾（John Moolenaar）20日發表聲明，痛批英國的決定完全違背常識。

穆倫納爾說：「英國的決定違反常理，這等同於獎勵中國對英國國會進行間諜活動、干預英國選舉，以及助長俄羅斯在烏克蘭的戰爭。」

他更指控：「外界也懷疑中國切斷海底電纜，因此允許中國在關鍵基礎設施上方的土地大興土木，會構成嚴重安全風險。唯一防範這座巨型使館的方法，就是禁止中國興建。」

上周六（1/17）大批港人與在英華人、反對者上街抗議，反對英國政府批准中國「超級大使館」擴建計畫。（圖／翻攝自X平台 @lukedepulford）

英國保守黨國會議員艾凱恩斯（Alicia Kearns）上週也提出警告，「超級大使館」可能因其規模與地理位置，成為「對英國發動經濟戰的前進基地」。

工黨國會議員錢皮恩（Sarah Champion）則直言：我所聽過的每一次安全簡報，都將中國視為對英國構成敵意的國家。」

中國否認指控

在規劃程序期間先前發布的一份聲明中，中國官員敦促英國「不要再拖延」批准該計畫，並表示設計遵循「慣常的外交做法」。

中國官媒《環球時報》還引述上海外國語大學中英文化交流中心研究員王涵一（Wang Hanyi，音譯）的說法，稱英國這項決定是「務實理性外交戰勝國內過度安全化思維的勝利」。

他還稱：「唯有超越零和思維、聚焦於更廣泛的共同利益，中英關係才能保持穩定並持續向前發展。」

