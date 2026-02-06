「中共最怕的日本外交官」疑陷美人計 被爆包中國二奶還有小孩

「中共最怕的日本外交官」垂秀夫疑陷美人計，被爆包中國二奶還有小孩。圖／翻自《NEWS POST 7》

日本前駐中大使垂秀夫，過去給人的立場一項是「對中強硬派」，更被稱為「中國最害怕的日本外交官」。但現在他被爆出疑似陷入中共美人計，包了中國二奶還有小孩。

據日本《NEWS POST 7》報導，垂秀夫曾在2020年9月至2023年12月擔任駐中國特命全權大使，他的立場鮮明，被視為「對中強硬派」，也被稱為「中國最怕的日本外交官」，不過垂秀夫目前已是退休狀態。但最近他被爆出，疑似淪陷中共美人計，在去年底被拍到出入疑為小三的公寓，而這位小三的身分，是中國出身的女子。

報導指出，去年底垂秀夫就被拍到，和這名女子與一名小孩，走進東京一棟公寓大樓。隔天早上這對母子先走出公寓，而後垂秀夫才獨自走出，而且垂秀夫故意裝作與她們不認識，快速走過。直到垂秀夫到停車場開車，隨後這對母子坐進車內，3人才開始有說有笑。除此之外，垂秀夫也經常進出這棟公寓，似乎與這對母子的關係不尋常。

「中國女」強調僅是朋友 自稱有中國老公

報導稱，女子目前使用日本名字在東京生活，這棟公寓也是登記在她名下。事後記者找到這名女子並正面訪問，試圖了解她與垂秀夫的關係，記者稱故意對她叫出原本的中文名，這名女子有回應「是」。之後記者進一步詢問她是不是和垂秀夫交往，女子僅強調「我們只是朋友」。

隨後記者拿出照片，看到垂秀夫與女子、還有女子小孩幼兒時期的合影，並推測女子與垂秀夫至少交往10年。不過女子回應，表示自己當時有「中國老公」，還稱這張照片的拍攝者就是她老公，所以老公才沒有入鏡。但記者也發現，女子所住的公寓，似乎沒有其他男性出入。記者再問，女子是在什麼時候認識垂秀夫的？但女子僅回「無可奉告」，強調她和垂秀夫單純只是朋友。

垂秀夫避談中國小三 「我是平民，再問下去就是侵犯隱私」

之後記者再向垂秀夫求證，但垂秀夫稱：「我現在已經是平民了，你們這樣追，是在侵犯個人隱私吧！」隨後記者再問垂秀夫，是在他擔任大使時代就認識了這名中國女嗎？但垂秀夫依舊沒有正面回答，僅稱「我現在是平民，有沒有違法就去找律師談」。然後記者再出示他與女子、小孩的3人合照，垂秀夫說：「現在是一個可以隨心所欲拍照的時代。」

另外報導也提到，垂秀夫雖然現在已是退休狀態，但他才退休不久，而且過去掌握不少外交情報機密，因此他仍適用於日本「國家公務員法第100條」：任何人不得洩露其在履行職責過程中，獲悉的任何機密，即使退職後，此規定仍然適用。而外界也擔心，垂秀夫恐怕落入中共美人計陷阱，最壞的狀況就是洩露日本國家重要機密。



