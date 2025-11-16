「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。
明居正指出，當時高市早苗於眾議院預算委員會受詢時表示，日本對台海問題的一貫立場為希望能和平解決，至於是否構成「存立危機事態」需依當時實際情況，蒐集各種情報後具體判斷。高市早苗舉例說明，若中共用軍艦發動海上封鎖，美軍為了突破封鎖前來支援，中共為了阻止美軍介入採取某些武力措施，此時日本就必須對此情況有所準備，必須預先設下各種最糟情況，若出現使用軍艦或武力情況，無論如何可能構成存立危機事態。高市早苗解釋的過於清楚，一般而言，國家領導人或決策者會盡量不把話說那麼清楚，且有經驗的國家領導人會拒絕回答假設性問題，高市早苗把簡答題答成申論題是最大問題。
明居正續指，高市早苗的發言顯示，日本的確有可能在此情況下認為出現存立危機事態，而存立危機事態即為攸關生死存亡，影響國家安全。依據日本憲法第9條基本概念，日本發生任何問題不使用武力解決，不過此點過於理想化，甚至矯枉過正，因為此言等於宣告日本遭受攻擊絕不還手，對國家而言等於無條件投降。出動自衛隊嚴格來說即是以武力為工具，因此日本是否行動，又牽扯到日本憲法第9條的修憲問題。
明居正：川普關注高市與安倍立場差異
明居正表示，傾向於認為此番發言為美方和高市早苗的共同態度，兩人達成共識。川普日前赴日談美日關係，即為商談兩國面對亞太、全球、中共和台灣問題的看法，川普一定相當希望知道高市的想法，並且想知道高市和日本前首相安倍晉三的不同之處，當把這些問題確定了，川普才能很有把握的表示美日要走到哪一步，因此，川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。
明居正提到，中國外交部發言人記者會上批評日本此舉干涉中國內政，因為中共認為台灣是中國的一部分，但國際上並不這麼認為，因為國際各國心知肚明，即便表示台灣是中國的一省，也只是認知到中共態度，才說符合中共立場的話，也就是各國同意中共對台灣問題的立場，但中共一旦採取軍事封鎖，各國都會有意見。
批中共以罪惡感操弄日本
明居正進一步說道，中共官方指責日本過去用存立危機事態侵略中國，難道要重蹈軍國主義覆轍。然而，兩句話皆有誤，第一，過去拿存立危機事態為藉口侵略中國是事實，但不代表日本每次稱有存立危機事態就是故意扭曲歪曲事實，進而侵略中國；第二，日本建軍不代表就重蹈軍國主義覆轍，現在全球提到軍國主義政策，只會講中共，不會講日本，因為日本是回應中國開啟的軍備競賽，中國進行軍備競賽時不認為是走軍國主義道路，日本開始回應時才是軍國主義道路，中共是把舊的歷史拿來罵今天的情境。
明居正透露，中國政府有感受到高市早苗比安倍晉三更加挑釁，且高市早苗才剛上台就做出此番言論，因此中共必須防微杜漸，寧可把過去918事件拿出來抨擊日本，以此玩弄對方的罪惡感，然而，中共在玩弄罪惡感時便是在掩蓋自己的罪惡，這才是最大的問題。
台日美三角角力升溫 高市早苗成中共眼中反華首相
明居正認為，此事件毫無疑問的對中日關係留下了陰影，因為高市剛當選自民黨總裁時，中國學者列出高市過去言行，稱其若當選將會是個不折不扣的反華首相，高市當選後，中共官方和媒體也用了此番言論，以此暗示、警告高市早苗。
明居正說，中共外交部也在臉書發文表示，日本在玩存立危機事態的把戲，雖然不是正式宣告，但已經相當接近正式。 此事對雙方一定留下陰影，雙方在外交處理上一定會記得此事，拿此事當作參考點，決定將來講話和做事的分寸。日本毫無疑問對台灣非常在意，而中共對於日本對台灣態度非常在意，因為中共心知肚明，若對台灣有所動作，日本可能會出手，美國也會在日本前後出手。此事不但留下陰影，以中共的習慣會想辦法讓高市下台，且應該不會從外部攻擊，而是從日本內部的政局拉高市下台。
