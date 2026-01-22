中共會氣炸！美商務部長稱「俞大使」 林佳龍：美國把台灣視為國家

政治中心／綜合報導

台美關稅談判結果出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。對此，外交部長林佳龍今（22）日接受資深媒體人黃暐瀚廣播專訪時透露，美國商務部長盧特尼克在互動中「身體很誠實」，第一時間就稱呼我國駐美代表俞大㵢為Ambassador Yu（俞大使），坦言「其實美國就把台灣視為國家嘛，因為關稅談判就是主權的行為」。

林佳龍表示，其實談判團隊大家看到當然是鄭麗君副院長領導的行政院經貿談判辦公室，「可是我們外交部，我們陳明祺政次是副總談判代表；我們的俞大㵢大使，我們是24小時欸，人家是大概還有時差，我們是24小時全部都在備戰狀態」。

黃暐瀚詢問為什麼美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）後來好像因為是受到壓力，把頭銜改成台北經貿辦事處代表，「一開始他給俞大㵢代表的Title是大使欸」，為什麼俞大㵢可以跟美國的關係這麼好？林佳龍透露「其實美國就把台灣視為國家嘛，因為關稅談判就是主權的行為」，因為商務部比較沒有那種政治化，整天被中共抗議，所以他很自然的，也就是身體很誠實，第一時間就講Ambassador Yu（俞大使），就是俞大㵢。

林佳龍說，簽署背景也是商務部，所以中共當然氣得跳腳啊，因為這個不但是關稅談判，還涉及到主權行為，台灣不只是贏得關稅談判，創造多贏，得到安全、台美之間可以更密切的關係以外，在外交上也是非常加分。雖然中共會抗議，「抗議不是證明了大家身體很誠實嘛？這自然的講話就會講大使」，最後談判簽署時就在商務部。





