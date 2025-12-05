即時中心／高睿鴻報導

隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。日前美國國會收到「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」今（2025）年度報告，指出共軍有可能於2027年、2035年、2049年等時間點進攻台灣，引發熱烈討論。無獨有偶，近期美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）也向媒體分析，中國國家主席習近平未來5年確實可能採取行動，但主要是以製造危機、封鎖台灣的方式開啟衝突。

根據澳洲媒體《夜間新聞》（The Nightly）報導，波頓坦言，中國的威脅程度不斷升高、且相當真實，的確值得高度擔憂。但他也說，相較於部分人士猜測，中國可能全面入侵、動武，習近平或許更可能傾向，先製造政治危機、封鎖台灣；此舉旨在先測試美、日等國的態度，進而推動下一步舉措。

而波頓對此相當擔憂，因為在美國總統川普（Donald Trump）領導下，共和黨政府似乎由「孤立主義者」佔上風。因此，若中國解放軍真的選擇強硬封鎖，他推斷，美國政府有相當的可能性放棄台灣；不僅如此，波頓其實也曾於個人回憶錄提及，川普曾質疑過「為何美國得動用軍力保護台灣」。

美國前國安顧問波頓。（資料照／美聯社提供）

綜上述，波頓分析，中共很可能判斷，用武力進攻台灣島是首選，因為風險也巨大；而且，中國有可能想攫取台灣的生產力、晶片製造等重要資源，所以第一步或許是先全面封鎖、測試其他國家的反應。而這時候，美國的孤立主義派可能就會出現雜音，質疑台灣遠在太平洋另一端、中國也只是封鎖而非全面動武，為何美國有必要為打破封鎖而作戰？

因此，波頓強調，台灣的狀況確實值得擔心，他甚至還指出，中國的國內困境甚至放大了侵台可能性。他還批評，川普政府顯然未建構一個應對中國、印太地區的一貫戰略。

原文出處：快新聞／中共會用何種方式攻台？美國前高官憂：「這狀況」恐導致台灣被拋棄

