中共月薪148萬收買台灣網紅？青鳥點名4人「他上榜」 Cheap怒轟：我一定告

​一名旅居海外、以軍事與國際評論聞名的中國網紅 「說真話的徐某人」公開一段錄音，揭露曾有中共中間人接觸過他，對方開出「每月4萬歐元」（約合新台幣148萬元）的條件，希望他配合批評台灣軍事不足，讓台灣人喪失信心，消息一出引發台灣民眾對於中共收買網紅在台灣內部製造紛亂的擔憂，更有綠營支持者發文點名4位網紅很可疑，其中包含百萬網紅Cheap。對此，Cheap發文怒轟，說他收紅錢，請拿出證據來，一定會去提告，讓法院來調查。如果青鳥覺得抹紅自己能拯救民進黨的選票，那請繼續表演。

​中國近年積極對台發動統戰攻勢，除了武力威脅，檯面下也試圖用賄賂、收買等手段滲透，讓不少台灣官兵上鉤，也有越來越多意見領袖為其背書、宣揚意識形態。近日，海外中國軍事網紅「說真話的徐某人」發布影片爆料，中國中間人曾嘗試招募他為中共外宣；任務內容就是，要求自己抨擊台灣軍事、動搖台灣人的信心，並以每月4萬歐元的高薪為代價。

消息一出引發網路上各種討論，不少綠營支持者、青鳥轉發影片，有不少人在社群中發文擔憂台灣是否也已經被嚴重滲透。其中一名網友更直接點名4位網紅，包括遊戲實況主丁特、館長陳之漢、網紅鍾明軒、Cheap等人，直言「以上4位都有高度爭議性的台灣網紅，望周知」。

對此，Cheap怒轟，懷疑他的人，直接說他收紅錢的，自己會請律師一個個提告，然後讓台灣檢調好好調查自己，一翻兩瞪眼。「愛國主義是無賴最後的避難所」這句話簡直是為這群亂造謠的人量身打造。這些人不會理性討論，反正民進黨一定是對的，大罷免、拒發一萬元、拒絕副署都是為了國家好，發現辯不過人、邏輯不通時，會直接抹紅別人是中共同路人、收了阿共的錢，那麼一切就說得通了。

「愛台灣不是愛民進黨。」Cheap感嘆，他們腦容量小到無法理解，一個人可以同時「愛台灣」並「批評民進黨的爛政策」，解決不了民怨，就想解決提出問題的人，這才是台灣民主真正的毒瘤。當無法解釋大罷免為什麼 32：0 、無法說明為啥不得民心時，唯一的救命稻草就是抹紅，把所有反對方都抹成中共同路人，煩不煩啊？

Cheap強調，再說一次，說他收紅錢的，拿出證據來，或是不用拿證據，直接指名道姓說他收中國的錢，自己一定會去提告，讓法院來調查，如果覺得抹紅他可以拯救民進黨的選票，那麼請繼續表演。



