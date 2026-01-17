中共有夠扯！竟派無人機闖我東沙領空 國防部轟：挑釁行為必遭譴責

即時中心／顏一軒報導

國防部今（17）日表示，今凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動；並於清晨5時41分接近東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。該機於5時44分進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，於5時48分脫離。





對此，國防部嚴正回應，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責；國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。





