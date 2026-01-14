中共有攻台時間表？陳智菡訪美後這樣說

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡出席中央黨部記者會。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.14）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌日前率團閃電訪問美國華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員進行面對面會談。民眾黨立院黨團主任陳智菡今（14）日透露，美方確實有提到類似中共在2027年做攻台準備的說法，美方認為維持區域和平穩定是多方的責任，且樂見兩岸直接進行對話。

陳智菡與民眾黨前副秘書長許甫今（14）日接受黃光芹網路節目專訪。針對日前與民眾黨主席黃國昌訪美行程，陳智菡指出，此行是雙向溝通，美方不僅展現高度誠意，在短短一天內媒合並接見了5個負責對台戰略佈局與亞太事務的重要部會。

陳智菡透露，美方確實有提到類似中共在2027年做攻台準備的說法，雖然與總統賴清德的說法不是百分之百一致。在多部會拜訪的溝通當中，美方也表達希望兩岸之間可以有溝通，不希望大家都不講話，美方認為維持區域和平穩定是多方的責任，且樂見兩岸直接進行對話。她認為，這是一個很重要的參考，除了政府對政府，政黨對政黨之間，也應有多重溝通的可能性。

關於1.25兆軍購預算，陳智菡質疑其必要性與項目透明度，並舉烏克蘭為例，烏軍一星期就消耗掉美軍一整年生產的海馬士火箭，雖然武器採購預留妥善率是合理的想法，但M1A2T戰車等裝備到底適不適合台灣，是否要讓台灣變成焦土戰、打巷戰。她認為，這完全跟現在的戰略思考與邏輯不一樣，民進黨不能整天都說是「國防機密」，適度的國會監督極重要。

陳智菡點出，這趟訪美行程讓民進黨、側翼非常緊張，人還沒回來，民進黨就不停放風酸民眾黨誰都見不到，甚至連去美國在台協會（AIT）總部頂樓俯瞰風景都被側翼抹黑是在購物大樓拍照。她強調，側翼的攻擊是為了抹殺立法委員國會監督的正當性，但這次跑一趟，美方明確表示「國會監督是必要」的，且美方也會去跟民進黨溝通，執政黨應該來跟國會說明。

針對1.25兆特別條例的處理，陳智菡明確表示「沒有照單全收」，完整的清單必須先送進國會審議，不能像民進黨過去送進來那種一張A4雙面的薄薄版本，就要取人民1.25兆的民脂民膏。目前行政院的版本，立法院民眾黨團是不會採用的，必須等報告完、看過清單並確認必要性後，民眾黨團才會送出自己版本的條例，並載明編列金額、年期與到貨時間。

