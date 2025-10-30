中共未來恐祭全球通緝令？陸委會：不符國際引渡條件但仍須注意

針對中共未來恐發布「紅色通報」進行全球協緝，陸委會副主委梁文傑（30日）表示，若北京當局以政治理由要求引渡，通常不符合國際引渡條件，但仍可能出現例外狀況，因此仍要提醒民眾注意。（圖／陳凱貞攝）

民進黨立委沈伯洋昨遭中國大陸重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。陸委會今天（30日）在立院專案報告時指出，中共未來可能會將「懲獨」名單通報國際刑警組織，並發布「紅色通報」進行全球協緝。對此，陸委會副主委梁文傑今下午在例行記者會上表示，北京若以《反分裂國家法》或所謂「顛覆」等政治理由要求引渡，通常不符合國際引渡的條件。不過，若涉及與中共關係密切或法律體系不健全的國家，仍可能出現例外狀況，因此仍要提醒民眾務必注意。

梁文傑回應，自2017年以來，根據中國公安部揭露的資料，中方每年透過國際刑警組織處理約3千件案件，其中至少有500件屬於「紅色通報」。曾有維吾爾維權人士於2021年在摩洛哥，因中共發布紅色通報而遭拘留並遣返中國，「所以這是可能的發展」。

梁文傑指出，中國目前已與超過60個國家簽署引渡條約，但根據國際慣例與聯合國相關規定，但須符合「雙重犯罪原則」，意即雙方皆視該行為為犯罪，才能進行引渡。

梁文傑說，北京若以《反分裂國家法》或所謂「顛覆」等政治理由要求引渡，通常不符合國際引渡的條件。不過，若涉及與中共關係密切或法律體系不健全的國家，仍可能出現例外狀況，因此仍要提醒民眾務必注意。

此外，針對媒體詢問，中共未來是否可能會對部分民眾或廠商進行制裁、調查，甚至在海外拘留，以報復或打壓個案，梁文傑回應，目前尚未發現具體跡象顯示中共有此作為，但不排除有發生的可能性。

梁文傑舉例，沈伯洋父親只是經營一般貿易生意，主要是與中國大陸廠商接單，再將商品銷往中南美洲，屬單純商業往來，但他也可能會因為沈伯洋遭到中共懲罰。他強調，政府目前並未觀察到中共有針對特定民眾或廠商採取類似制裁或拘留行動。



