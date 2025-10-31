中共查沈伯洋！藍白拒挺簽譴責案…綠委怒嗆：敵我不分

政治中心／張予柔報導



中國重慶公安局日前宣布對民進黨立委沈伯洋立案調查，引起台灣政壇強烈關注。民進黨立委吳思瑤今（31）日指出，民進黨團原擬發起朝野共同聲明，譴責中共對台灣國會議員的威脅，但國民黨與民眾黨卻拒絕支持，導致聲明難以形成共識。沈伯洋也對藍白政黨的態度提出批評，指出藍白直接拒絕譴責中共威脅台灣，不愧是發明「普丁不獨裁，但是民進黨獨裁」的政黨們。





中國立案調查沈伯洋！藍白拒幫簽聲明「譴責中共」綠委怒轟：敵我不分

民進黨草擬的聲明指出，中共針對沈伯洋的立案偵查，實質上是在挑戰我國憲政核心。（圖／民視新聞）

民進黨團草擬的聲明指出，民主國家內的個人與政黨政治意見、統獨立場可能不同，但人身安全與言論自由均為普世價值，不容侵犯。國會議員作為民意代表，其言論自由應受到保障，否則民主自由制度難以維繫。聲明中強調，中共針對沈伯洋的立案偵查，實質上是在挑戰我國憲政核心，民進黨團表達高度不滿，並呼籲中共自我克制、相互尊重。





中國立案調查沈伯洋！藍白拒幫簽聲明「譴責中共」綠委怒轟：敵我不分

吳思瑤發文表示，民進黨團已提出溫和、中性的聲明文字，但藍白則一直找理由反對。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

吳思瑤發文痛批，為了爭取藍白政黨共同支持，民進黨團已提出「溫和、中性」的聲明文字，但國民黨仍找理由反對，民眾黨則表示「要帶回去研究」。她指出，藍白政黨在立法院會議上對國內爭議案件敢於發聲，「對中共不敢吭聲！找自己國家麻煩！敵我不分」沈伯洋也表示，自己推動的國安法案和「立委赴中港澳要報備」等措施，已被藍白各阻擋達647次，反映出台灣立法院在國家安全議題上的無力感。吳思瑤強調，「你可以不支持民進黨，但一定要支持保護台灣人！今天沈伯洋，明天可能輪到任何人！」她呼籲朝野各黨應正視中國干預台灣國會的問題，共同維護議員權益與國會尊嚴。





