中共極限施壓是兩岸最大阻礙！國共智庫論壇發表「共同意見」 陸委會：政府絕不接受

▲陸委會批國共兩黨「國共智庫論壇」的「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，走回西進及依賴中共的老路。

【記者 張達威／台北 報導】大陸委員會今（3）日表示，當前兩岸關係的癥結，在於中共持續對台步步進逼、敵意有增無減，如軍機艦擾台、跨境鎮壓等極限施壓。國民黨卻無視中共意圖消滅中華民國、併吞台灣，執意與中共合辦「國共智庫論壇」，並在「九二共識」及反對「台獨」的政治前提下，發布所謂「共同意見」，誆稱要推動解除我政府對兩岸人員往來的人為限制等，這根本是倒果為因，政府絕不會接受。

陸委會強調，當前兩岸人員無法正常往來的人為障礙，完全是中共造成的。陸客來台觀光已中斷多年，兩岸情勢有很大改變，國人赴陸旅遊人身安全，因陸方不斷增修國安新規產生新的威脅。政府兩岸觀光健康有序、雙向平衡、旅遊安全及小兩會先溝通等4個政策沒有改變，歡迎世界各地旅客來台觀光，但陸方慣以恢復陸客來台作為政治籌碼及經濟脅迫工具，政策說斷就斷。為確保兩岸旅遊安全、品質、穩定性、公平性等，我方台旅會已於去年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，請陸方海旅會回復我方。

針對「共同意見」所稱「加強兩岸新興領域合作」，陸委會指出，台灣經貿戰略為「立足台灣、台灣加一、布局全球、行銷全世界」，協助台灣產業穩健走向國際，以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈的關係地位與安全韌性及主體性。依經濟部統計，台商赴大陸投資金額占總對外投資金額的比重，已從2010年83.8%，降到2025年的3.75%。中國大陸利用自由貿易體系補貼企業，部分產業產能過剩，低價傾銷造成不公平貿易行為，兩岸新興產業及環保領域交流合作是希望拉攏台灣的資金、技術及人才赴中國大陸，協助中國大陸產業及經濟發展，並對抗經濟下行的困境，看不出對台灣有什麼幫助。

另就「深化兩岸防災減災合作」，陸委會指出，兩岸兩會於2014年3月簽署兩岸氣象及地震監測合作等2項協議，提升兩岸地震防災減災及氣象監測預報與災害預測能力，請陸方積極落實兩岸氣象及地震監測合作協議，恢復雙方業務主管部門聯繫機制，以確實保障兩岸人民福祉及生命財產安全。

陸委會強調，國共兩黨的「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，並走回西進及依賴中共的老路。中共的做法是企圖繞過我方公權力，並製造我方內部分化及矛盾、誤導國人認知。陸委會再次呼籲，國內各界應嚴肅看待中共對台施壓脅迫，及併吞台灣的野心，共同維護國家主權與尊嚴。政黨交流不應悖離台灣主流民意，應避免配合中共統戰、混淆國際視聽。（圖片翻攝畫面）