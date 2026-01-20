中共欲奪台灣「全方位資訊」 沈伯洋揭中國滲透步驟、目標

民進黨立委沈伯洋(左1)。(記者劉信德攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕橋頭地檢署偵辦中天主播共諜案，與林男一同被羈押禁見5名現役軍人，服役單位包括海軍陸戰隊、飛彈部隊等。針對週刊今揭露，中共近期除鎖定退將外已將滲透範圍擴及現役官兵、民間人士。民進黨立委沈伯洋今受訪時說，中共意圖取得台灣全方位的資訊，從通訊錄、基地資訊、保養紀錄，到更敏感的飛彈的參數等，而退將僅被當作中間人，他們的目標一直都是我國現役軍人。

沈伯洋指出，現行我國法律對於「機密事項」的定義相對嚴格，例如設備保養紀錄、關鍵基礎設施的輪班情形等未必被認定為機密資料；涉及武器系統參數則當然屬於機密。然而，對中共而言，真正想取得的是全方位的資訊，如過去中共曾試圖刺探外交部內部的八卦消息、立法院通訊錄等。

沈伯洋續指，許多資料對外界而言並非關鍵情報，但在中共來說，無論是拿來從事統戰、認知作戰、帶動輿論、社交工程攻擊、對軍人進行心戰等。他舉例，中共要求拍攝軍人拍攝五星旗投降影片背後的意圖是營造我國軍中「疑神疑鬼」的氛圍，當作戰時官兵恐會懷疑身邊的人是否已被吸收，讓作戰時將難以分辨敵我。

針對近期中共是否不再只鎖定退將，而是進一步接觸基層官兵及民間人士，沈伯洋分析，退休軍官從來就不是中共最終目標，而是被當作「中間人」。中共真正的目標一直都是我國基層軍官與現役軍人，更曾嘗試透過網路交友等方式。

沈伯洋說明，中共會先透過看似不重要的資料交換，從基地資訊、保養紀錄，到更敏感的飛彈的參數等，若要不到再藉由該軍官接觸其他軍官向外擴散、滲透。此外，民間人士也是被中共列入滲透的目標，過去台灣有一位扯鈴冠軍赴中交流，中共則藉此來接觸其人際圈、進一步再接觸到現役軍人。

