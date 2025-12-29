中共正義使命環台軍演緊貼我領海基線 揚言明日「無限高」實彈射擊

〔記者陳治程／台北報導〕中國解放軍東部戰區今(29)日上午無預警宣布對我展開「正義使命」環台聯合演習，宣稱實施環台戰備警巡，聯合軍機、艦在我海、空域周邊機動，驗證快速、立體化作戰及封鎖控制能力；更預告隔(30)日將在我周邊實施「實彈射擊」，不只限制海域逼近我四周24浬鄰接區，同時限航7空域、射高「無限高」，後續練兵作為引發各界關注。

中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今日證實，該戰區將組織陸、海、空三軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽、我國北、西南、東南及東部海域實施環島戰備警巡，是為「正義使命-2025」聯合演習；除海空戰備警巡外，也聚焦奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，出動多架軍機、艦多向逼近我國，透過跨兵種突擊，檢驗戰區部隊聯合作戰的實戰能力。

施毅聲稱，此次演習是「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，具備捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要性。

與此同時，中國東部戰區還預告「正義使命-2025」演習第二日(30日)，將在我國本、外島周邊海、空域實施實彈射擊演練；從官方釋出限制海域範圍研判，此次實彈射擊遍及基隆、桃園外海，以及台東、屏東外海及西南海域，若與2022年環台軍演、去(2024)年「聯合利劍」軍演區域相比，其劃設的限制區域更逼近我國24浬鄰接區，有違反國際法之嫌疑。

值得一提的是，中國民航局今日7時半發布的飛航公告還指出，因應「正義使命-2025」規劃實彈射擊，我國周邊7處空域明日上午8時至下午6時間禁止飛行器進入，且限制空域達「無限高」，其射擊所動用的武器為何？還有待明日追蹤觀察才能驗證。

共軍突襲宣布軍演！「正義使命-2025」演訓範圍環台

