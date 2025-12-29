中共正義使命軍演 陳冠廷批毫無正當性

立法委員陳冠廷。(陳冠廷臉書)

中共解放軍今(29)日再度在台灣周邊發動大規模軍事演訓，並以「正義使命」作為行動代號。對此，立法委員陳冠廷表達嚴正譴責，直言此一命名極具諷刺性，相關軍事行動既不正義，也毫無任何正當性可言。





陳冠廷指出，中共長期以政治語言包裝軍事施壓，試圖合理化對民主社會的武力威脅，這次以「正義使命」之名進行軍演，不僅違背國際社會對和平與穩定的普遍價值，也再次暴露其話語操作與軍事恫嚇並行的本質。





他進一步示警，中共近年展現出高度危險的趨勢，能在其單方面劃設的區域內，隨時將所謂「演訓」升高為實質軍事演習，刻意模糊訓練與實戰之間的界線，對區域安全構成長期風險。「當演訓可隨時轉為演習，未來是否可能在特定情境下擴大為局部衝突，必須以高度警覺持續關注。」

廣告 廣告





陳冠廷指出，自2022年美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共對台軍事施壓明顯升高，從實彈演訓、飛彈發射，到「聯合利劍」系列及「海峽雷霆」演習，演練內容已由戰備警巡擴大至封鎖與聯合作戰層級，顯示其正系統性推進作戰準備。





陳冠廷強調，台灣不會被軍事恫嚇動搖，但政府與社會必須清楚認知，中共正透過「演訓常態化、升級即時化」改變現狀，相關風險不容低估，呼籲中方應停止文攻武嚇，真正為區域和平負起責任。