中共殲-20飛到台灣屏東？王定宇曝真相怒打臉 轟退役國軍：跟著帶風向

政治中心／黃韻璇報導

中共解放軍近日舉行「正義使命-2025」圍台軍演，我國軍也做出對向因應，並及時向國人說明最新狀況。然而中國網路上卻流傳稱「殲-20飛到台灣屏東」，甚至有台灣人配合散佈消息，民進黨立委王定宇就怒轟「都是假的」，並曝光消息源頭，揭露實際地點其實是在廣東。

中國解放軍東部戰區曝光一架殲-20飛行的畫面，網站造謠稱「飛到屏東」。（圖／翻攝自微博）

中共此次軍演以來，發布的照片、畫面都引發討論，而中國解放軍東部戰區曝光一架殲-20飛行的畫面，有中國網站上聲稱殲-20戰機已出現在高雄屏東，還強調台灣並未偵測到，對此，民進黨立委王定宇就曝光消息來源打臉，表示「說什麼殲-20飛到台灣屏東，現在消息源頭都已經公開PO文承認其實是在廣東！」

從王定宇曝光的網站截圖內容可以看到，內文提到，殲-20那張照片應該是在粵東豐順上空，確切地點可能是在豐順縣的潘田鎮，表示「對照Google地圖和當天的衛星雲圖可以確認真的是那裡了」，文末更向中國網友道歉，直言「特此更正並道歉，讓很多讀者白高興一場」。

王定宇曝光消息來源，打臉「飛到屏東」的說法。（圖／翻攝自王定宇Threads）

王定宇就怒轟，「這種中國五毛式的造假自嗨非常多，包括什麼中國無人機拍到101大樓、共機俯瞰台灣中央山脈、中共船艦進入13海哩，全部都是假的！」他認為，中共造假搞內宣並不意外，然而王定宇怒轟「在台灣卻有些中共走狗急著跟著說那些都是真的，現在中國消息源頭都證明是假的了，這些跟著造謠帶風的，有些還是國軍退役的，背叛國家利益，怎麼還有臉領台灣人民納稅人的錢，應該要以法律懲治！」

