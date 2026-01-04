中共每日對台網攻263萬次 襲擾能源關鍵基礎設施次數暴增10倍

〔記者黃靖媗／台北報導〕中共網軍持續對我國關鍵基礎設施發動網路攻擊，且駭侵手法多元並不斷翻新。國安局最新報告指出，中共去年對我國關鍵基礎設施侵擾數平均每日約達263萬次，較前年增加6％，其中能源領域遭到侵擾的狀況暴增10倍。

國安局發布「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，中共對我國關鍵基礎設施侵擾數平均每日約達263萬次，較2024年的平均每日246萬次成長6%，2023年則為日均123萬次。

我國關鍵基礎設施包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區、糧食等9大類。國安局指出，我國受中共網攻侵擾的關鍵基礎設施項目與2024年相比，去年以能源、緊急救援與醫院領域增幅最明顯，分別增加1000％、54％、6.7％。

國安局報告說明，中共對我國關鍵基礎設施進行網路駭攻，共有「軟硬體漏洞攻擊」、「分散式阻斷服務攻擊」、「社交工程攻擊」及「供應鏈攻擊」等4大攻擊手法。

國安局也列舉，美國情報機構曾於去年3月發布《年度威脅評估報告》、北約及歐盟曾於去年5月發布聲明公開聲援捷克應處網駭攻擊、美英加等13國23個情報與安全機構能於去年8月發布聯合資安公告，都指出中共是全球網路安全威脅主要來源國。

國安局表示，中共已全面結合軍事、情報、產業與科技等公、私部門，透過各種網駭手段與技術，提升對外網攻的穿透性及隱蔽性，面對中共網駭威脅，國安局將持續與國安情報團隊、政府相關機關，透由資安聯防及通報機制，即時通報並應處中共對台駭侵活動。

國安局說明，他們去年已與全球30多個國家推展網安合作，並召開資安對話及技術會議，機先掌握中共網軍攻擊態樣，同時透過跨國資安合作網路，聯合查察惡意中繼站，以幫助政府決策及應變整備，提升我國關鍵基礎設施整體防護韌性及量能。

