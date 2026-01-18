中共氣到跳腳！謝金河驚爆台美談判 我與日韓平起平坐「內幕」

財經中心／師瑞德報導

謝金河解析台美談判取得 15% 關稅優惠與優於日韓的投資自主權，更以「信保基金」槓桿化銀彈，反擊「掏空台灣」的說法。台積電憑藉先進封裝轉型為 AI 系統整合商，鞏固全球算力霸權，這不僅是主權升級，更是股價再上一層樓的基石，莫因政爭看不清戰略大局！（AI製圖）

財訊集團社長謝金河指出，這次台美關稅談判的成果遠優於外界預期，台灣不僅取得15%的非疊加稅率，更在232條款中獲得優厚條件。他強調，這次談判最深層的意義在於「台灣主權的升級」，因為這項貿易協議是在美國政府內部直接進行，等同於美方在實務操作上承認台灣為獨立的主權實體，讓台灣得以與日本、南韓等國平起平坐。

這種外交層面的突破，也是導致中國外交部與駐美大使館氣急敗壞、強烈譴責的主因。他認為，國內部分政治力量與紅媒刻意起舞，其實是無視台灣在國際政治地位上的實質斬獲。

拆解五千億美元迷思 信保基金是融資槓桿而非掏空

針對在野黨指責台灣對美投資5000億美元是「掏空台灣」的說法，謝金河認為這完全是誤導。他解析這筆金額的組成，其中一半是「信用保證基金」，這是一種融資擔保機制。過去台灣企業赴美投資需從國內銀行匯款，現在透過這套系統，由美國提供保證，企業能直接在美國金融機構融資。台灣實際上僅需拿出約250億美元的保證金，即可啟動2500億美元的融資額度。他痛批，將實體投資與融資信保額度加總後解讀為資金外流，若非對金融外行，就是刻意混淆視聽。

投資自主權的勝利！條件遠優於日韓模式

在投資條件的細節上，謝金河進一步對比台灣與日韓的差異。日本與韓國在美投資必須與美國政府合組「投資委員會」，甚至必須分潤給美國，且投資項目受到嚴格限制。相較之下，台灣雖然實質投資額為2500億美元，但其中台積電已承諾1650億美元，其餘份額也由國內ICT大廠填滿，且台灣企業擁有高度的自主權，如何蓋廠、如何經營均由企業自行決定，不需與美方共享利潤。這種「無指定項目、無分潤、高度自主」的條件，堪稱是美國給予盟友的最優惠待遇。

從代工到系統整合！台積電在AI浪潮下的王牌地位

最後，謝金河深入剖析台積電在美國布局的戰略轉型。他認為，台積電已從單純的「晶片製造廠」蛻變為「系統整合商」。關鍵在於2.5D與3D的先進封裝技術，能將邏輯晶片與HBM高頻寬記憶體整合，直接交付可部署的算力模組。隨著美國本土產能配置的完善，台積電將成為美國雲端巨頭與軍工產業的「AI實體入口」，掌握全球高端算力的命脈。他總結，這才是台積電壯大與股價長期看漲的核心基石，所謂「美積電」或「掏空說」，純屬看不清全球科技戰略布局的謬論。

