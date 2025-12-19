中共氣噗噗！美國對台軍售3500億 他曝「川普計劃」真相：太聰明

國際中心／李紹宏報導

美國川普政府昨（18）日宣布向台灣出售價值111億美元（約3600億台幣）的武器裝備，創下台美史上最大規模軍售紀錄，包含8項產品，旨在強化台灣的「非對稱作戰」能力與威懾力。五角大廈強調，此舉符合美國國家利益，能支持台灣推進軍隊現代化並維持可靠防禦，更有美國官員揭露川普在第二任內對美中台關係的盤算。

美國總統川普宣布對台軍售3500億，是史上最高。（圖／翻攝自川普臉書）

3500億軍售內容有哪些？

根據《路透社》報導，對台軍售項目包含8項產品，有HIMARS火箭系統、榴彈砲、標槍反坦克飛彈、阿爾提烏斯巡飛無人機以及其他裝備的零件。

廣告 廣告

對此，台灣總統府強調，將持續推動國防改革並強化社會韌性，配合賴清德總統日前提出的400億美元補充國防預算，展現保衛主權的決心。而美國五角大廈強調，此次軍售符合美國的國家、經濟和安全利益，並支持台灣持續推進軍隊現代化。

與此同時，台灣外交部長林佳龍上週密訪華府，被視為為此次軍售進行最後磋商。美台商業協會（USTBC）主席韓儒伯指出，這些曾在烏克蘭戰場發揮實效的武器，將在摧毀潛在入侵勢力中扮演關鍵角色。

M142高機動性多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System），簡稱「海馬斯」（HIMARS） （圖／翻攝自美國陸軍官網）

川普的背後盤算是什麼？

對此，中國外交部對此表達強烈憤怒，指責美方嚴重破壞台海和平穩定，並警告支持「台獨」將自食其果。儘管川普預計明年會見中國領導人習近平，引發外界對美國政策轉向的疑慮，但現任官員透露，川普第二任期的戰略是透過超越首任規模的軍售，確保美國在該地區的軍事優勢以遏制衝突。

川普政府指出，台灣的戰略地位相當高，因為地理位置將「東北亞和東南亞劃分為兩個不同的戰區」，更曾在國家安全戰略指出，美國旨透過「保持對中國的軍事優勢」來阻止圍繞台灣的衝突上升。

更多三立新聞網報導

連國文老師都錯！「獨樂樂不如眾樂樂」正確讀音曝光 一票網崩潰

高虹安涉貪大逆轉！刑法名師揭1關鍵驚「見鬼了」：顏寬恒應該會生氣

雲林幼兒園畢旅「澳珠4天3夜」團費破2萬元 網掀熱議！園長解釋了

比霸王級更猛？氣象專家揭跨年恐有「北極空氣外流」 預測曝光

