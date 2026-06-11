中共海警船侵擾東部海域 行政院批「假執法、真擴權」：無權介入管轄權

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記者盧素梅／台北報導

日本、菲律賓在5月底宣布啟動專屬經濟海域劃界談判後，中國主張管轄權並以「執法巡查」為名義，並連續派出海警船，持續侵擾我國東部海域。海巡署副署長謝慶欽（11）日回應，中共「假執法真騷擾」，海巡署全程派艦艇監控、強勢驅離，破解中共營造管轄權的假象。

對於中國近日頻頻派出海警船，持續侵擾我國東部海域。謝慶欽在行政院院會會後記者會上表示，中國違反國際法與海洋法國際公約，是「假執法、真騷擾」，海巡署全程派艦艇監控、強勢驅離，破解中國營造管轄權的假象。

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謝慶欽並表示，中國近期頻繁利用灰色地帶侵擾與認知作戰，營造管轄權假象，海巡署已做好萬全準備，會採取必要手段捍衛我國國家的主權，恢復我國海域的安全，請國人放心。

媒體詢問，日前中方5艘公務船曾對3艘航經的外籍商貨輪假冒管轄權廣播詢問，我方也有向外籍商貨輪喊話「不必理會中國公務船廣播」，對於外籍商貨輪是聽誰的？謝慶欽表示，本次兩岸公務船對峙中，雙方都有對航經的商貨輪廣播，有的有回應、有的沒回應。

行政院發言人李慧芝強調，近期中國「假執法、真擴權」，不斷侵擾周遭海域自由航行的船隻，我們要再次重申，中華人民共和國與中華民國是主權互不隸屬，中共無權介入涉及台灣主權或管轄權任何議題。我們要呼籲國際社會共同關注中共、中國在台海周遭的挑釁，與企圖破壞區域和平穩定現狀及挑戰國際秩序的不法行為。

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