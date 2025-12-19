中共海警闖金門限制水域 海巡署強力對應驅離

記者吳典叡／綜合報導

中共海警挑釁行為惡意升級，昨（18）日下午海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區偵獲中共海警船編隊，跨越金門限制水域線，航入我國金門禁止水域；此舉已嚴重破壞區域和平穩定，海巡署巡防艇全程以近迫、造浪等方式，迫使海警船轉向航出。海巡署今（19）日表示，針對中共海警惡意升級灰帶襲擾，予以嚴厲譴責。

海巡署指出，該署金馬澎分署所轄第十二巡防區昨日12時許，即偵獲中共海警船於大帽山南方水域外有集結現象，立即調派巡防艇於金門南方水域部署；14時52分，中共海警「14605」、「14515」、「14606」 及「14609」等4艘，採一路縱隊方式，由翟山南方航入金門限制水域，海巡署立即以預置巡防艇趨前應對。但是，中共海警持續航入禁止水域，巡防艇即採取「船艏壓迫」模式對應，近迫其船艏，拒止其繼續深入我國水域，同時透過中、英文無線電廣播，強勢驅離。在海巡強力拒止下，4艘海警船於16時17分轉向航出金門限制水域。

廣告 廣告

海巡署強調，中共海警惡意升級對我進行灰帶襲擾，針對此等破壞區域和平穩定的挑釁舉措，海巡署予以嚴厲譴責，並持續強化情監偵手段，精準掌握中共公務船動態，依侵擾型態提升對應模式與強度，全力捍衛國家主權及海域安全。

中共海警闖入金門禁止水域，海巡署巡防艇全程以近迫、造浪等方式，迫使海警船轉向航出。（海巡署提供）

中共海警惡意升級對我進行灰帶襲擾，海巡署予以嚴厲譴責，並持續強化情監偵手段，全力捍衛國家主權及海域安全。（海巡署提供）