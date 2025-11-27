中共海警騷擾金門海域 海巡署監控驅離

記者郭曉蓓／臺北報導

海巡署今（28）日指出，分析中共海警船航行態樣已成「常態騷擾」，絕非常態執法巡查，海巡署嚴密監控中共海警船動態，海巡遇況立即監控驅離，並公布執法畫面破除不實訊息。

海巡署金馬澎分署表示，今日8時許，第十二（金門）巡防區偵獲中共海警船出現在金門周邊海域，立即調動巡防艇前推部署；8時50分，中共海警「14603」、「14605」、「14515」及「14529」等4艘船兩兩一組，分別自料羅東方及烈嶼西南方航入我國水域，並以縱隊方式航行，海巡署4艘巡防艇航前近迫，採取併行監控，阻擋中共海警船深入我國水域，並透過中、英文無線電廣播，堅定要求海警船轉向航離，中共海警船在我方巡防艇併航監控下，於10時50分航出金門限制水域。

海巡署指出，中共利用海警船假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，從其航行態樣分析，已成為「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。海巡署秉持堅定的執法立場，嚴密監控中共海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中共海警不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

海巡署偵獲中共海警船出現在金門周邊海域，立即調動巡防艇前推部署。（海巡署提供）

