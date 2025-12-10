中共滲透鎖定財務困難官兵 國防部明年開辦官兵急難貸款

中共近年加大滲透力道，許多現役、退役官兵被吸收淪為共諜，重挫國軍形象。針對中共滲透管道多元，國防部分析，中共利用黑道幫派、地下錢莊、當鋪和宮廟，特別鎖定財務困難的官兵，以借貸為主要接觸入口，祭出小額貸款、協助處理債務，甚至是債務脅迫方式，進而滲透官兵。

國防部政戰局保防安全處處長簡熒宏指出，「以網路接觸，小額借貸、債務協處和債務脅迫等方式，誘吸拍攝宣誓效忠影片、發展共諜組織及蒐集國軍機密資訊等不法行為。」

針對反制中共滲透手段，國防部表示，有近9成案件是官兵主動檢舉或內部清查發現，今（2025）年統計偵破7件共諜案；此外也強化保密措施，今年2月建立「接密資格認證」制度，強化涉密人員安全控管；至於有財務困難的官兵容易被中共滲透，國防部也開辦官兵急難貸款，提供合法小額的借貸管道。

國防部主計局財務中心財務長辛宜聰說明，「剩餘役期6個月以上都可以來貸，原則上我們是在退伍之前必須要把你的急難貸款這個相關剩餘的額度要還清，那如果遇到貸款人因故無法繼續服役的話，我們會依規定請貸款人將餘款於退伍前繳回。」

包括志願役、一年期義務役都能使用急難貸款，除了小額紓困20萬元，其他像是傷病醫護、長照、產後護理、育嬰、喪葬等貸款上限都是60萬元。國防部表示，預計明年1月實施，協助國軍士官兵度過經濟難關，專心戰訓本務。

