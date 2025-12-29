中共演習區域愈來愈接近台灣本島 專家：採「錮禁窒息」策略

田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面。（田單軍艦拍攝）

中國人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅大校於29日0730時聲稱自12月29日開始，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

另外，中國民航局亦於29日7時30分發布飛航公告，因應「正義使命-2025」規劃實彈射擊，台灣周邊7處空域自30日8時至18時期間禁止飛行器進入，且限制空域達到「無限高」。

前國防部情研中心副主任孫秉中指出，軍事演習的代號，通常是承載著政治含義與戰略指向軍事目的，不同的演習代號，反映著不同的重點；此次演習為何不沿用「海峽雷霆」的代號，而要另創「正義使命」的新詞呢？依據中共國防大學教授孟祥青少將的說法是：「海峽雷霆」是意指賴清德的台獨言行，已經惹起海峽兩岸中國人的雷霆之怒，必須要採取雷霆手段來予以遏制。

孫秉中指出，「正義使命」則有懲戒台獨與遏制外部勢力干涉之意。其中「正義」是充分顯示出解放軍行動的正當性、合理性、合法性，是符合國際法與國際關係基本準則的，符合《中華人民共和國憲法》、《反分裂國家法》與《國家安全法》的。然而「使命」則代表著強大、神聖的責任，解放軍將堅定維護國家主權、領土完整，維護包括台灣同胞在內14億中國人民的根本利益和安全福祉；同時反對台獨分裂勢力，反對外部干涉的神聖使命。所以，演習代號雖有變化，但不變的是解放軍的決心與意志。

另外，孫秉中說，中共東部戰區也發布《正義之盾、破限除妄》海報，上面有2面刻有長城圖案和八一軍徽的巨大盾牌，分別插在台灣東部與東南外海，盾牌的正面朝外，顯示著本次軍演的重點是「對外」；海報上有2艘載著海馬斯等武器的貨船與3架C-130運輸機折返，另有3艘核潛艦在水下被攔截。意喻著解放軍將「保衛台灣」，使其不遭受外部敵對勢力的插手與染指，並且暗示中國大陸不排除會使用「對等反制」方式以回應美軍在委內瑞拉外海「非法攔截」並沒收前往中國大陸油輪的相關作為。

孫秉中指出，從「正義使命-2025」演習的區域與範圍跟以往的「環台軍演」來做對照，很明顯地可以看出兩個特點，一是演習的範圍愈來愈大，二是演習的區域愈來愈接近台灣本島。我國前海軍司令唐華上將接受外媒採訪時曾說，解放軍對台灣採取的是「蟒蛇戰略」，但是我個人覺得這個說法還不夠貼切，因為蟒蛇實施捆綁窒息是需要「實際接觸」的，然而解放軍對付台灣卻是採取「步步緊迫但未接觸」的方式，建議採用「錮禁窒息」一詞較為貼切。

他表示，有鑒於「正義使命-2025」演習區域與2022年的「環台軍演」區域「多有重疊」，再加上東部戰區已經預告30日將要實施實彈射擊訓練，研判不排除將會有彈道飛彈、遠程火箭彈、空軍戰轟機、大型無人機等將實施實彈射擊演練，置重點在台灣北部、東部與南部外海，其中彈道飛彈與遠程火箭彈或許可能會直接穿越台灣上空，以強化其威懾能力。

