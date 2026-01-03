中共演習干擾海空域 卓榮泰：無法接受立院不譴責

行政院長卓榮泰今（3日）表示，立法院表決通過對他的譴責案，他予以尊重，但是不接受不譴責中國。（資料畫面）

中國日前啟動「正義使命-2025」實彈演習，進一步對台施加軍事壓力，區域情勢緊張，多國陸續發聲譴責。對此，行政院長卓榮泰今（3日）指出，為保障航行安全，任何國家不應隨意在台灣周遭軍事演習；另對立法院表決通過對他的譴責案，卓榮泰也說，立法院譴責他，他尊重，「但是不譴責中國，我無法接受」。

國民黨與民眾黨昨（2日）於立法院會挾人數優勢，表決通過由民眾黨立法院黨團提出的2項譴責案，包括譴責卓榮泰內閣施政失序、違背憲政原則；以及國安會秘書長吳釗燮助理涉共諜案，要求兩人負起政治責任請辭下台。然而，民進黨團針對中共軍演提出的譴責提案，卻遭藍白陣營聯手封殺，朝野對此仍各執一詞。

卓榮泰今（3日）出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」，他在致詞時表示，台灣周遭海域有全世界最繁忙的海上交通，年有逾10萬艘船舶行經，為了保障航行安全，「任何國家不要隨便在台灣周遭軍事演習」。

針對近日中共環台軍演，造成空域、海域很大困擾，卓榮泰指出，「台灣一定要表達強烈的抗議」，強調軍事行動已干擾區域安全。然而，談及昨（2日）立法院通過對他的譴責案，卓榮泰則表示，「立法院譴責我，我尊重，但是不可不譴責中國，這我無法接受」。

另外，卓榮泰也說，中央政府今年的總預算案還沒審，讓他非常焦慮，如今年編列75億元的TPASS通勤月票及多項惠民補助，皆須仰賴預算通過後交由地方政府執行，若預算持續卡關，各項建設與民生福利將難以展開。最後，卓榮泰強調，只要大家充分合作，政府有信心、有能力在新年將台灣打造成國家富強、人民安康的時代。





