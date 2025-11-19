中共潛在「侵台3時間點」！美國會報告示警：北京持續提升武力

國際中心／彭淇昀報導

中國恐武力侵台，且可能性持續增加！美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）」18日發布年度報告，指出中國可能侵台的3個時機點，分別為2027年、2035年與2049年，並示警中國正持續提升侵台能力，幾乎能在無預警的情況下封鎖或入侵台灣。此外，報告也警告美國及其盟友，阻止中國的侵略行為已是一項真正的全球性挑戰。

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）」發布年度報告，指出中國可能侵台的3個時機點，分別為2027年、2035年與2049年，並示警中國正持續提升侵台能力，幾乎能在無預警的情況下封鎖或入侵台灣。（圖／翻攝自新華網）

隸屬美國國會的「美中經濟暨安全審查委員會」，18日發布《2025年度國會報告》指出，中共從未公開明確的武力犯台時間點，2027年也未必是中共實際入侵時間，不過2027年恰逢解放軍建軍100週年，對北京具有重要政治象徵，而中國國家主席習近平也已要求解放軍在該年前具備「成功入侵台灣的能力」。

2035年與2049年也是外界關注的2個可能節點。中共曾宣稱要在2035年前「基本完成國防和軍隊現代化」，甚至規劃興建連接台灣與中國的高速鐵路；而2049年是中華人民共和國建國百年，北京已明確表示希望在該年前「完成統一」。部分分析認為，習近平可能意圖在其任內、甚至有生之年，親自「解決台灣問題」。

報告指出，過去一年中國新增約350座洲際飛彈發射井，核彈頭儲量也成長20%，整體軍事建設已近乎「戰時狀態」，恐削弱美國在印太長期的威懾與應對能力。北京快速擴張核武庫並導入AI軍事系統，正讓解放軍朝「即使核武數量不及美國，也能與美國作戰並取勝」的方向轉型。

委員會也警告，這些軍事進展，加上中國的政治高壓與經濟施壓，可能使北京在危機中更能迅速採取行動，壓縮美國及盟友的反應時間。此外，解放軍在台周邊的動態愈加頻密，新型兩棲部隊部署也提升其攻台能力。報告更示警，華府可能已難確保履行《台灣關係法》下的義務，並呼籲對美軍能否抵禦任何中國武力或脅迫進行全面評估。

此外，報告還提到，中國在涉台宣傳上呈現「內外有別」的狀況，對外的英文宣傳刻意淡化動武可能性；但面向國內的中文論述，卻不斷強調台灣方面的「挑釁」，並暗示此類行為可能在未來成為採取軍事行動的正當理由。這種宣傳差異，被解讀為中國正採取初步步驟，為民眾營造「應對戰爭」的心理準備。

