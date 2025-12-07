中共火控雷達鎖定日本戰機！前自衛隊幹部驚「極度挑釁」：如同拔槍
國際中心／黃韻璇報導
日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機6日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎昨（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。中共海軍則稱是中國遼寧艦編隊遠海訓練，遭到日方飛機抵近滋擾。不過一名日本自衛隊高級官員就直言，中共這次的行為相當危險，一不小心就可能引發軍事衝突，形容「就像手指放在扳機上一樣」。
據日本防衛省表示，6日中國海軍航母「遼寧號」起飛的戰鬥機，先後兩次對航空自衛隊的F-15戰機進行斷續雷達照射。這是防衛省首次公開中國軍機對自衛隊進行雷達照射的事件，目前自衛隊飛行員與飛機均未受到損害。日本防衛大臣小泉進次郎已於昨（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，並向中方表達了強烈抗議。
不過據日媒《朝日新聞》報導，一名前航空自衛隊幹部就表示，中共這次的行為是一個相當危險的舉動，直言「稍有不慎就可能引發軍事衝突，對飛行員來說，這肯定非常可怕，就像手指放在槍枝扳機上一樣」。他難掩對中國軍機雷達照射的驚訝，表示「如果兩架戰鬥機互相鎖定，那將是一種極其強烈的敵對行為」。
此外，前航空自衛隊幹部也指出，日本防衛省罕見緊急召開記者會，很可能是日方判斷中國使用了火控雷達（fire-control radar），透露火控雷達是專門用在導引飛彈，會長時間、連續照射特定目標，與一般搜敵用雷達（search radar）頻率截然不同。
針對日方抗議，7日中國人民解放軍海軍新聞發言人王學猛海軍大校表示，日前中國海軍「遼寧艦」航母，編隊在宮古海峽以東海域東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，強調「事先已公布了訓練海空域」。中共海軍反控，訓練期間日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危害飛行安全。怒嗆「日方有關炒作與事實完全不符，我們嚴正要求日方立即停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益」。
