中共火箭及空飄氣球頻擾 學者籲加強反干擾系統

火箭尾端噴出熊熊尾焰並且升空，我國防部掌握中方在27日凌晨12時7分發射運載火箭，飛行路徑經我防空識別區，高度在大氣層外，對台灣地區無危害。

同一天我國防部單日還偵獲13架次共機、7艘共艦在台海周邊活動；另外，25日晚間也有2顆中國空飄氣球，由西向東橫越台灣中部、東部。

前飛彈指揮部計畫處長周宇平指出，「氣象數據能夠使射擊精度達到更好，不同天候都會影響到彈道的精密度。」

周宇平分析，共軍在不同氣候施放空飄氣球，蒐集各種氣象數據，有利強化戰時射擊精度，加上中方計畫性部署衛星，建議國軍強化建置衛星監測跟反干擾相關系統反制。

中國對台不只軍事施壓，學者分析，第五縱隊對台衝擊也不可忽視，而且已經從物理破壞轉變成混合模式，從認知作戰到制度侵蝕。

台灣安保協會副秘書長何澄輝表示，「利用在地的協力者，然後來配合有效的入侵行動，這個是一個典型的特徵。」

世新大學傳管系副教授劉玉皙推測，無人機會是第五縱隊戰時配合共軍，攻擊台灣內部的手段之一，尤其是關鍵基礎設施一定要慎防，也要強化反制第五縱隊試圖擾亂台灣內部秩序，穩定民心。