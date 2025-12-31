中共火箭彈史上最近台 陳駿季坦言漁民出海作業影響大

中共無預警對台灣啟動環台軍演，國防部證實，共軍射擊27枚火箭彈，落點是史上最近台灣本島的一次。農業部長陳駿季今天(31日)上午受訪時坦言，此次軍演對於台灣沿近海漁民出海作業有非常大的影響。澎湖區漁會總幹事顏德福則表示，由於海象轉差，不少漁船提早收網回港，這幾天情勢較為緊張，漁民們會再視天氣情況再出海。

共軍東部戰區宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。國防部證實，共軍此次針對性環台軍演，30日朝台灣東北方、西南方發射兩波次、共27枚多管火箭彈，其中西南方落彈點僅距台南50海浬，至於其所劃設北部目標區進行實彈射擊，落彈區散布在台灣24海浬線周邊，是史上共軍實彈射擊落彈最接近台灣本島的一次。

共軍演習，也對台灣沿近海漁民作業造成影響。農業部長陳駿季說：『(原音)這次中國的軍演，因為都在台灣的周遭，特別是沿近海的區域，那沿近海最主要是我們沿近海漁業的捕撈的作業區，那這次的軍演當然對我們台灣漁民的出海作業有非常大的影響。我想我們國軍也會捍衛我們領海的安全，那我們希望這個事件能夠趕快落幕。』

澎湖區漁會總幹事顏德福接受央廣訪問時則表示，中共軍演時，剛好海象轉差，不少漁民考量出海捕魚來回也得幾個小時，都提早返回港口，出售所捕撈的新鮮魚貨，這幾天天氣轉差，再加上情勢較為緊張，多數漁民也會再視海象情況再出海捕魚。不過，也有澎湖漁民表示，聽到軍演消息後，趕往七美海域收網，拿起望遠鏡一看，竟有五星旗的共軍軍艦經過，導致捕撈土魠魚的流刺網被扯壞，損失數萬元得自己認賠。(編輯：宋皖媛)

