中共火箭彈落點「史上最接近」台灣 國防部首度證實：進入24浬內

情次室次長謝日升中將強調，國軍公布照片「沒有必要造假，也不需要造假」。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 中共持續兩日對台實施軍演及實彈射擊，國防部今（30）日召開臨時記者會，針對中共近日實施實彈演訓、火箭彈落點是否為歷來最近一事，情次室次長謝日升中將作出明確說明，證實此次中共火箭彈落點「確實比過往更接近台灣」，並指出此舉具有明確的政治與軍事訊號意涵。

謝日升在記者會一開始說明時已提到，根據國軍掌握情資，自上午9時至下午1時，中共自福建平潭方向及台灣北部、台南與高雄以西海域，實施多管火箭射擊，共計27枚。

針對媒體詢問「此次彈著點是否為史上最近」，他回應指出：「這一次，特別是今天下午，我們所偵獲到的彈著點，的確是比較接近台灣。」他進一步說明，該落彈位置位於台南西北西方約50浬處，已進入我國24浬鄰接區範圍，但仍在12浬領海外。

謝日升進一步指出，這樣的距離明顯比過去歷次演訓更為接近，「這一次的彈落點的確比過往要更接近我們台灣本島」，並強調這並非偶然，而是「刻意要傳遞的一個訊息」。

針對外界關切是否為歷來最靠近台灣的實彈射擊，謝日升也補充說明，若與1996年台海危機相比，當時我方對於彈著位置的掌握與精準度有限，而現今國軍已具備更完整的偵蒐與比對能力，因此能清楚確認此次落彈位置的實際距離與範圍。

謝日升強調，國軍全程掌握共軍動態，並持續透過情監偵系統進行監控，對於中共藉由實彈演訓所傳達的政治與軍事訊號，國軍均已納入評估，並採取必要應處作為，確保國家安全與區域穩定。

