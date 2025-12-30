中共火箭彈距離台灣史上最近！防空警報未響 國防部曝原因

作計室次長連志威中將表示，針對防空警報發放，國軍在突發狀況處置規定裡已有明確規範，針對不同的情境有各自的發放標準，並有兩種情況。（圖／鄒保祥攝）

中共解放軍今（30日）發動實彈射擊，國軍掌握共軍發射27枚多管火箭，其中10枚落於我24浬線內，距離台南僅50浬，情次室次長謝日升中將表示，確實比過往要更接近台灣；不過，防空告警並未啟動，引發外界好奇。國防部官員在臨時記者會上指出，只有飛越台灣或是彈落點會危害本島及澎湖地區，才會發放防空警報。

國防部今舉辦臨時記者會，媒體詢問，共軍火箭彈落在24浬線內的鄰接區，是否有達到需要發放防空警報的程度？

作計室次長連志威中將表示，針對防空警報發放，國軍在突發狀況處置規定裡已有明確規範，針對不同的情境有各自的發放標準，並有兩種情況。

他說，如果飛越領空的話，便授權空軍作戰指揮部指揮官，運用空中威脅告警系統，來發放手機簡訊。另外，若研判彈落點會危害台灣本島及澎湖地區時，同樣授權空作部指揮官發放防空警報，同時間也採空中威脅告警系統來發放手機簡訊，並回報各級長官及通報部隊進行必要應處。



